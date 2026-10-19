La Capital | La Región | crecida

Crecida del Paraná: éxodo masivo de ganado en las islas frente a Rosario por temor a una inundación

Los productores aceleran el traslado de unas 20 mil cabezas de ganado ante el avance de la crecida desde el norte. Cinco balsas participan del operativo y advierten que, si el agua sigue subiendo, incluso podrían inundarse los campos más altos del Delta.

19 de octubre 2026 · 15:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ganado de las islas entrerrianas se retira en barcos ante el temor por las consecuencias de El Niño en el Delta del Paraná

Foto: Gendarmería división Entre Ríos

El ganado de las islas entrerrianas se retira en barcos ante el temor por las consecuencias de El Niño en el Delta del Paraná

Las imágenes que dejó la crecida del río Paraná en el norte argentino en el marco del fenómeno de El Niño alertó a los productores ganaderos del Delta y comenzó un éxodo de animales. Por temor a que el agua invada los campos y perder el ganado, los productores retiran las más de 20 mil cabezas que engordaban en las islas.

Las islas del Delta del Paraná acumulan 365 mil hectáreas sólo en jurisdicción de Victoria, Entre Ríos. Esto hace que el 70% del departamento entrerriano esté compuesto por islas. Por eso la crecida en su tramo norte del río producto del fenómeno de El Niño es una cuestión de Estado.

La Sociedad Rural de Victoria (SRV) llevó adelante gestiones para que el gobierno provincial y nacional aborden el tema y desde hace varias semanas iniciaron el retiro de la cabeza de ganado. "Entendemos que todo lo engordado ya no está en las islas", señaló Eduardo Grimaux, presidente de la SRV, en LT8. Sólo quedan en la isla los últimos novillos y animales de aquellos productores que aún no pudieron conseguir lugar en el "continente", es decir, terreno firme.

Prevención ante El Niño

Grimaux recordó que ya en diciembre 2023 se habían iniciado gestiones con el gobierno de Entre Ríos y el gobierno nacional frente a una posible crecida del río Paraná. Para fortuna de los productores, el nivel que alcanzó el río no fue de consideración y los animales no corrieron peligro.

>> Leer más: Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Esa experiencia los llevó a pensar un plan de contingencia y desde el lado de los productores optaron por comenzar el traslado de las vacas y novillos. Según contabiliza Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), en el departamento Victoria hay más de 60 mil cabezas de ganado, sólo en las islas, se estiman que hay unos 20 mil animales en la producción ganadera, sin contar terrenos fiscales que quedan fuera de las estadísticas.

"Se hizo una concientización de los productores, todos piensan que es un Superniño y nosotros estimamos que será una creciente similar a la del 2006 y 2007 y si vamos para atrás hubo una en 1997 y la peor de todas en 1983", remarcó Grimaux.

Retiro de ganado

Cinco balsas navegan las aguas del Paraná en la zona de las islas del Delta. Desde que comenzó el éxodo del ganado se las ve repletas de animales. Toda la hacienda se retira "porque si la creciente es tan grande como vaticinan hasta los productores de la zona de los médanos frente a Rosario se van a inundar. Ahí no hay pasto encima, los animales no pueden alimentarse y cuando salen a buscar comida se ahogan".

>> Leer más: El Niño: la "onda de crecida" se empieza a mover en el norte santafesino y se dispone a bajar

A su vez, Roberto Sotomayor, productor ganadero de las islas entrerrianas, describió en LT8 la situación como "una lucha diaria y complicada" porque "no esperábamos que baje semejante cauda de agua" desde el norte: "Sabíamos y veíamos de la crecida lenta y teníamos más tiempo para evacuar las islas, pero se dieron lluvias muy importantes".

"Evacuamos como se puede porque tenemos poca capacidad de salir de las islas por bocas de arroyo tapadas por sedimentos que nadie destapó, no hay caminos alternativos y pocos barcos", apuntó Sotomayor y agregó que sólo en su caso tuvo que retirar más del 50% de su hacienda de 800 cabezas de ganado.

Los productores ahora debaten a dónde llevar su ganado y descartan la opción de una rápida venta. "Al malvender la hacienda tenes un descalabro con el Impuesto a las Ganancias importante porque después tenes que comprar a un precio diferente y se genera un quebranto", explicó Grimaux y reiteró el pedido de emergencia al gobierno nacional y provincial.

Noticias relacionadas
El municipio reafirma su compromiso de seguir recuperando y poniendo en valor los pulmones verdes y lugares de encuentro para el disfrute de todas las familias de la ciudad.

Granadero Baigorria: El Complejo Eva Perón comenzó a transformar notablemente su fisonomía y estado general

A nivel local, la gestión municipal de Alvear viene impulsando un modelo integral que conecta la infraestructura urbana con la actividad productiva y el bienestar de la comunidad.

Alvear marcó su presencia en "Urbanística 2026", la cumbre sobre el futuro urbano y metropolitano de la región

El intendente realizó un balance positivo del proceso desarrollado durante los últimos meses y aseguró que las gestiones permitieron acercar las demandas locales a los ámbitos donde se toman las decisiones.

Ruta 21: Arroyo Seco destacó avances en seguridad vial y estacionamiento tras gestiones con Provincia

El ciervo axis recibió atención especializada en una clínica de Rosario y se evalúa su traslado a una granja en La Ribera

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario

Las más leídas

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Lo último

El Vivero Departamental de General López ya entregó mas de 15.500 árboles desde su inicio

El Vivero Departamental de General López ya entregó mas de 15.500 árboles desde su inicio

Crumbl cookies: cómo preparar las galletitas virales en casa

Crumbl cookies: cómo preparar las galletitas virales en casa

Cartelera económica: oportunidades para startups rosarinas en México y Estados Unidos

Cartelera económica: oportunidades para startups rosarinas en México y Estados Unidos

Crecida del Paraná: éxodo masivo de ganado en las islas frente a Rosario por temor a una inundación

Los productores aceleran el traslado de unas 20 mil cabezas de ganado ante el avance de la crecida desde el norte. Cinco balsas participan del operativo y advierten que, si el agua sigue subiendo, incluso podrían inundarse los campos más altos del Delta.

Crecida del Paraná: éxodo masivo de ganado en las islas frente a Rosario por temor a una inundación
Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano
Información General

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe
La Ciudad

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años
Policiales

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos
Policiales

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Las más leídas
Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newells para dirigir a Messi

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Argentino de Rosario sufrió, pero dio el primer paso y ahora va por la Permanencia

Ovación
Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título
Ovación

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Colapinto inicia la gira por América: días y horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Colapinto inicia la gira por América: días y horarios del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newells

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

Policiales
Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

La Ciudad
Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Salud

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Villa Hortensia abre sus jardines al cine de terror y las artes escénicas

Villa Hortensia abre sus jardines al cine de terror y las artes escénicas

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

El Niño en Rosario: presentan un plan de obras, controles y multas

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión
Política

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
La Región

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones
Información General

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo
Agro

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo
Información General

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo
Información General

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: Así no
Zoom

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "Así no"

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas
Economía

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%
Economía

Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4%

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana
Política

El socialismo planifica la agenda 2027 para Rosario y su área metropolitana

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante
La Ciudad

Suben la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes
La Ciudad

Salud pública: diez hospitales realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas desde este lunes

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Por Javier Felcaro
Política

La Libertad Avanza de Santa Fe calienta motores rumbo a 2027

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Por Thamina Habichayn, para La Capital
Política

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro
Agro

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro