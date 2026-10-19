Crecida del Paraná: éxodo masivo de ganado en las islas frente a Rosario por temor a una inundación

Los productores aceleran el traslado de unas 20 mil cabezas de ganado ante el avance de la crecida desde el norte. Cinco balsas participan del operativo y advierten que, si el agua sigue subiendo, incluso podrían inundarse los campos más altos del Delta.

El ganado de las islas entrerrianas se retira en barcos ante el temor por las consecuencias de El Niño en el Delta del Paraná

Las imágenes que dejó la crecida del río Paraná en el norte argentino en el marco del fenómeno de El Niño alertó a los productores ganaderos del Delta y comenzó un éxodo de animales. Por temor a que el agua invada los campos y perder el ganado, los productores retiran las más de 20 mil cabezas que engordaban en las islas.

Las islas del Delta del Paraná acumulan 365 mil hectáreas sólo en jurisdicción de Victoria, Entre Ríos. Esto hace que el 70% del departamento entrerriano esté compuesto por islas. Por eso la crecida en su tramo norte del río producto del fenómeno de El Niño es una cuestión de Estado.

La Sociedad Rural de Victoria (SRV) llevó adelante gestiones para que el gobierno provincial y nacional aborden el tema y desde hace varias semanas iniciaron el retiro de la cabeza de ganado. "Entendemos que todo lo engordado ya no está en las islas", señaló Eduardo Grimaux, presidente de la SRV, en LT8. Sólo quedan en la isla los últimos novillos y animales de aquellos productores que aún no pudieron conseguir lugar en el "continente", es decir, terreno firme.

Grimaux recordó que ya en diciembre 2023 se habían iniciado gestiones con el gobierno de Entre Ríos y el gobierno nacional frente a una posible crecida del río Paraná. Para fortuna de los productores, el nivel que alcanzó el río no fue de consideración y los animales no corrieron peligro.

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Esa experiencia los llevó a pensar un plan de contingencia y desde el lado de los productores optaron por comenzar el traslado de las vacas y novillos. Según contabiliza Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), en el departamento Victoria hay más de 60 mil cabezas de ganado, sólo en las islas, se estiman que hay unos 20 mil animales en la producción ganadera, sin contar terrenos fiscales que quedan fuera de las estadísticas.

"Se hizo una concientización de los productores, todos piensan que es un Superniño y nosotros estimamos que será una creciente similar a la del 2006 y 2007 y si vamos para atrás hubo una en 1997 y la peor de todas en 1983", remarcó Grimaux.

Retiro de ganado

Cinco balsas navegan las aguas del Paraná en la zona de las islas del Delta. Desde que comenzó el éxodo del ganado se las ve repletas de animales. Toda la hacienda se retira "porque si la creciente es tan grande como vaticinan hasta los productores de la zona de los médanos frente a Rosario se van a inundar. Ahí no hay pasto encima, los animales no pueden alimentarse y cuando salen a buscar comida se ahogan".

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A su vez, Roberto Sotomayor, productor ganadero de las islas entrerrianas, describió en LT8 la situación como "una lucha diaria y complicada" porque "no esperábamos que baje semejante cauda de agua" desde el norte: "Sabíamos y veíamos de la crecida lenta y teníamos más tiempo para evacuar las islas, pero se dieron lluvias muy importantes".

"Evacuamos como se puede porque tenemos poca capacidad de salir de las islas por bocas de arroyo tapadas por sedimentos que nadie destapó, no hay caminos alternativos y pocos barcos", apuntó Sotomayor y agregó que sólo en su caso tuvo que retirar más del 50% de su hacienda de 800 cabezas de ganado.

Los productores ahora debaten a dónde llevar su ganado y descartan la opción de una rápida venta. "Al malvender la hacienda tenes un descalabro con el Impuesto a las Ganancias importante porque después tenes que comprar a un precio diferente y se genera un quebranto", explicó Grimaux y reiteró el pedido de emergencia al gobierno nacional y provincial.