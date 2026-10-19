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Cartelera económica: oportunidades para startups rosarinas en México y Estados Unidos

En el marco de la Tech Week Rosario se realizará una charla sobre posibilidades para expandirse en México y Estados Unidos.

19 de octubre 2026 · 15:35hs
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Este lunes se inauguró formalmente la edición 2026 de Rosario Tech Week.

Este lunes se inauguró formalmente la edición 2026 de Rosario Tech Week.

El martes 20 de octubre, a las 18, se realizará una charla sobre inversión, búsqueda de financiamiento e internacionalización de startups. El encuentro se realizará en el marco de la Rosario Tech Week y se llevará a cabo en la Casa del Foro del Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores de Rosario. Participarán Amaya Baliño Sanz, Head of Legal & Fundraising de Angel Ventures México, y Moisés Saltiel, Managing Partner de Saltiel Law Group by Ejaso. El encuentro contará con la moderación de Luisina Gala Golosetti y Javier Capucci. Se abordarán los requisitos legales para captar inversiones y las oportunidades para expandirse hacia México y Estados Unidos. La entrada es gratuita, con cupos limitados e inscripción previa en luma.com/qwwlr9yx.

Innovación e inteligencia artificial para pymes

Pymes, cooperativas, startups y organizaciones de la sociedad civil están invitadas a participar del TechCamp Nodo Santa Fe de Mentes Transformadoras LAB que se realizará del 28 al 30 de octubre, de 9 a 17, en la UTN Rosario. La capacitación presencial y gratuita -impulsada por Axion energy, a través de su programa Promover, y Fundación Nobleza Obliga- abordarán herramientas de inteligencia artificial aplicada, automatización de procesos y desarrollo de proyectos. Contará con certificación oficial de la UTN. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el lunes 26 de octubre. Cupos limitados, en www.mentestransformadoras.org.

Ronda de negocios para vincularse con grandes inversores

Rosario será sede de la primera Ronda de Negocios RIGI de alcance nacional, un encuentro que reunirá a 28 grandes grupos inversores con proyectos vinculados a minería, industria e infraestructura, junto con empresas proveedoras de bienes y servicios de todo el país. La actividad se realizará el jueves 29 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario, ubicada en Los Inmigrantes 410, y es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Industrial del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe. La jornada busca generar oportunidades de vinculación para las industrias y pymes santafesinas, que podrán tomar contacto directo con grandes grupos inversores, conocer las necesidades de sus proyectos y explorar posibilidades para incorporarse como proveedoras de bienes y servicios. Durante el encuentro se desarrollarán rondas de negocios, conferencias y espacios de asistencia técnica. La inscripción se encuentra abierta y puede realizarse a través del sitio web del Ministerio de Economía de la Nación.

Convocan a empresas para exposición de biotecnología

El Polo Tecnológico Rosario (PTR) convoca a empresas, startups y actores del ecosistema biotecnológico local a integrar su Delegación Bio Rosario en Crossing Over Latam BioExpo 2026. El encuentro se realizará del 21 al 23 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunirá a referentes de la biotecnología, la innovación y la inversión. La propuesta busca generar vínculos y oportunidades de negocios, y fortalecer la presencia rosarina en el sector a nivel latinoamericano. El PTR dispone de una cantidad limitada de entradas gratuitas para integrantes de su ecosistema. Los interesados pueden inscribirse en este formulario: https://forms.gle/UBvtSgsAWTnBhxYu8

Empadronamiento industrial en Santa Fe

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) pondrá en marcha el próximo 26 de octubre el Empadronamiento Industrial Anual, un operativo destinado a actualizar los datos de los establecimientos industriales de la provincia de Santa Fe. Este relevamiento permitirá conocer la estructura productiva del sector, identificando la actividad principal de cada empresa, la localización de sus plantas productivas y los principales productos que elaboran. Desde Ipec informaron que a quienes integran el grupo de informantes seleccionados les llegará un correo electrónico con el enlace de acceso al formulario web, al que podrán ingresar a través del Portal Ciudadano para completar la información solicitada.

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