Los pianistas Pablo Juárez y Silvina Gandini presentan "Revisitando a Satie" La dupla presenta un espectáculo performático e interactivo en el que repasan la obra del francés Erik Satie. 14 de noviembre 2025 · 11:30hs

Silvina Gandini y Pablo Juárez presentan nuevamente y con entrada gratuita su show "Revisitando a Satie", que ya vieron más de 1200 personas

Pablo Juárez y Silvina Gandini, reconocidos pianistas y compositores rosarinos, vuelven con su espectáculo “Revisitando a Satie”. Se trata de un show performático e interactivo en la que retoman la obra del francés Erik Satie, que se podrá ver este viernes 14 de noviembre, a las 19, en la sede social del Jockey Club de Rosario (Maipú y Córdoba), con entrada libre y gratuita. Se requiere inscripción a través de este link.

La propuesta tuvo una primera edición en el Museo Castagnino, a la que asistieron 600 personas e incluso quedó gente afuera. Algo similar ocurrió con las dos presentaciones que hicieron en el Museo Estevez. De esta manera, ya fue vista por más de 1200 personas, siempre con "una respuesta maravillosa del público", según afirmaron los protagonistas. También adelantaron que los asistentes participan en la última canción a través de sus celulares, en una instancia innovadora y atractiva del show.

En esta ocasión, además de la música, se podrán apreciar obras plásticas de Silvina Gandini, que dialogan visualmente con el universo poético y sonoro de “Revisitando a Satie”.

"Para nosotros es una alegría enorme poder compartir nuevamente esta música inspiradora, revisitando la obra de unos de los compositores más particulares y maravillosos del siglo XIX", aseguró Juárez en diálogo con La Capital. La dupla estará acompañada por la participación especial de Adrián Bosch en trombón. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Silvina Gandini (@silvina.gandini)