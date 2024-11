El rugby de Venado Tuerto consiguió su mayor logro deportivo

- El club hasta 2018 jugó en el torneo de desarrollo de la Unión de Rugby de Rosario. Es un torneo que está compuesto por muchos clubes, en general de ciudades de tamaño medio de toda la región. Hay equipos de Marcos Juárez, Casilda, Armstrong, Cañada de Gómez y otras localidades de la zona. En 2019 crearon un campeonato de tercera división del Torneo Regional del Litoral donde juegan equipos de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En ese momento, el Jockey Club de Venado Tuerto fue elegido para participar debido a sus logros deportivos. Me contactaron desde el club, les gustó mi propuesta y decidieron contratar a un entrenador por fuera de su estructura para poder crecer en cuanto a algunos parámetros que no tenían y empecé a trabajar ese año. Nos fue bien y logramos el ascenso de tercera a segunda división y después vino la pandemia.

- Claramente si, en 2020 no se jugó y en 2021 organizaron un torneo muy corto cuando se salió del aislamiento y nos fue bien . Jugamos la semifinal, pero no había ascenso y descenso. En 2022 se retomó la actividad normal y competimos muy bien el torneo de segunda división el primer año y peleamos por salir campeones hasta la última fecha , pero no pudimos. Después, en el torneo de reclasificación, peleamos el ascenso y quedamos a un punto de llegar a primera. En 2023 seguimos creciendo, contamos con más jugadores y una estructura mejor armada, más competitiva. Fue así que en 2024 repetimos el campeonato y en el torneo de clasificación logramos el ascenso a primera .

- ¿Quién es Fernando Fantoni en el mundo del rugby, como jugador y entrenador?

- Arranqué de muy chico, jugué al rugby toda mi vida. En los inicios lo hice en Old Resian, después ya más grande, pasé a jugar a mi club actual que es Gimnasia y Esgrima de Rosario. Siempre fue mi pasión el rugby, jugué también algunas temporadas en Italia. Luego, llegó la hora del retiro y paralelamente a mi profesión de arquitecto, siempre entrené de forma amateur en Gimnasia y Esgrima. Cuando surgió esta posibilidad aposté a dedicarme un poco más al rugby que era una experiencia quizás no tan habitual, porque no hay muchos entrenadores rentados, así es que me decidí a incursionar en esto y ya llevo seis años dedicándome full time al rugby.

rugby2.jpg

- ¿Por qué decidiste entrenar a un club fuera de Rosario donde está tu familia y profesión?

- En cuanto a la propuesta de viajar para trabajar en Venado Tuerto fue un desafío grande a nivel personal y familiar. Por la distancia, tuvimos que adaptar nuestra rutina. Trabajar en Venado no te permite ir y venir en el día. Entonces, siempre me quedaba a dormir los días de entrenamiento y volvía al día siguiente. Fue un desafío grande y un sacrificio importante, durante todos estos años. La distancia se transforma en un escollo a superar para poder realizar la tarea de la mejor manera posible. Además, pudimos entrenar algunos días en Rosario, dado que algunos chicos estudian en esa ciudad. Lo hicimos gracias a la generosidad del Hipódromo de Rosario, que nos cedió las instalaciones para practicar. La idea cuando arranqué era mantener a los chicos para que no vayan a jugar otros clubes, porque en Rosario no podían seguir representando a Jockey. Entonces la idea fue entrenar a los jugadores que estaban en Rosario y, paralelamente, a los que están en Venado. Los lunes y miércoles entrenamos en Rosario y martes y jueves en Venado Tuerto.

¿Quiénes fueron los que hicieron posible este objetivo desde fuera de la cancha?

- Afortunadamente el club cuenta con mucho apoyo del gobierno municipal de Venado Tuerto y actualmente de la provincia de Santa Fe. En Rosario, a través de la Unión de Rugby, también la Municipalidad cedió las instalaciones del hipódromo. También los sponsors nos ayudaron mucho a que podamos seguir creciendo.

rugby4.jpg

- ¿Cómo imagina el futuro cercano del club y el tuyo?

- Lógicamente una de las cosas que siempre hablamos es poder dejar un legado colectivo de lo que se hizo bien. Creo que hay muchas estructuras armadas, de entrenamiento, de identidad y valores, que se trabajaron este año y que no se no se van a perder esté o no Fernando Fantoni. La vara, ya está puesta y toca crecer para el futuro. Creo que ese es el mayor logro del club, el de ir creciendo paso a paso y nunca retroceder en cuanto a las cosas que se lograron. Desde tener un lugar para entrar en Rosario, al principio lo hacíamos en una plaza o tener mejores instalaciones, infraestructura, rutinas de entrenamiento o incluso la logística de los viajes que es compleja. Por ejemplo, los viajes desde Venado a Paraná duran seis horas y requieren de una preparación puntillosa. La verdad, es un gran trabajo de mucha gente que incluye manager, dirigentes, entrenadores, jugadores, y familiares. Todos colaboran para que esto funcione. Por todo esto imagino un futuro exitoso para el grupo y para el club”.

- Estos logros generan expectativas en los jugadores. ¿Ve posibilidades de que algunos sean convocados a seleccionados regionales o a Los Pumas?

- Sí, por supuesto, ya están siendo evaluados para los seleccionados y hay muy buen nivel. La verdad es que los chicos año tras año fueron creciendo en su performance y seguirán progresando aún más. Ahora se van a codear con los mejores equipos de la región y podrán competir con los más destacados. Eso te da otro nivel y más motivación para seguir entrenando.

Producción periodística: Ricardo Terán