El duro relato del accidente en el que murió una chica de Coronda en Perú

Una joven santafesina contó en primera persona cómo fue el accidente que le causó la muerte a María Solana Bauza, la corondina que falleció el lunes en Perú luego de que una enorme roca impacte en la trafic que las trasladaba por la vía Machu Picchu - Santa Teresa, con destino a los baños termales de Qolgamayo (Cusco).

"El día que nos vendieron la excursión hasta Machu Picchu no nos advirtieron sobre los desprendimientos, nos enteramos una vez que estuvimos en la ruta. La gran mayoría no te lo advierte y la difusión es muy precaria. ¿Por qué?", se pregunta María Victoría en una publicación que hizo en su perfil de la red social Facebook. "Porque no les conviene, porque lo único que quieren es vender", asegura.

La joven eligió su muro de Facebook para expresarse respecto a lo que le tocó vivir y ofrecer algunas advertencias a aquellas personas que deseen conocer el popular destino turístico.

"El chofer de la trafic era un imprudente e irresponsable. Después de que cayó la piedra en ningún momento se acercó a las chicas heridas en el interior de la trafic, ni siquiera llamó a la ambulancia. Nos asistimos entre nosotros. A la ida iba súper rápido, incluso en las curvas", describe. El día después, no cambio nada en Cusco. "Al otro día del accidente estuvimos caminando por el centro de Cusco y nos ofrecieron más de 10 veces la movilización en trafic hasta hidroeléctrica como si nada hubiese pasado", recuerda. Leer más: Una joven de Coronda murió en Perú por el impacto de una roca

"Las noticias de Perú no cuentan las cosas como son. Por ejemplo, en el diario el Popular ponen en el titular: Argentina iba a baños de Golqamayo. ¡Mentira! Veníamos de Machu Picchu y nos dirigíamos a Cusco, la ruta más turística de Perú. Pero no quieren informar correctamente porque no les conviene, porque lamentablemente lo único que les importa es vender y vender", asegura María Victoria en su red social. El tren, la otra forma para trasladarse, no es completamente seguro: "Cuando estábamos en Machu Picchu una estadounidense nos mostró una foto de una piedra enorme sobre las vías del tren que había caído antes de que ella pasara" Leer más: La chica de Coronda que murió en Perú "fue a hacer una obra de bien"

"Lo que más quiero que se sepa es que en época húmeda (enero-abril) hay muchos desprendimientos. Las entradas a Machu Picchu se siguen vendiendo, los tours también. Muy poca gente o casi nadie te va a advertir sobre esto, nosotros no sabíamos sobre los peligros de esta ruta. Los conductores van rápido, y es un camino de tierra muy precario y hay desprendimientos todos los días prácticamente. Hay trafics que están en pésimas condiciones", advierte María Victoria Molina.