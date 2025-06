El Concejo de San Lorenzo reconoció al Centro Médico Ramón Carrillo

En tiempos donde las buenas noticias en materia de salud no abundan, San Lorenzo tiene una para destacar. El Concejo Municipal declaró de interés al Centro Médico Dr. Ramón Carrillo, una institución con más de 18 años de trabajo sostenido , nacida desde el esfuerzo colectivo y hoy convertida en un emblema regional de acceso, calidad y compromiso. El reconocimiento -impulsado por el concejal Martín Cerdera y aprobado por unanimidad- pone en valor un modelo de atención médica que prioriza a las personas, con gestión eficiente, sentido social y una fuerte identidad local.

Con un amplio abanico de especialidades, el Carrillo ofrece atención integral en disciplinas esenciales de la atención primaria - clínica médica, pediatría, ginecología, medicina general, salud mental y vacunación-, pero también en áreas que no siempre están disponibles en centros públicos o mutuales locales: endocrinología, alergología, flebología, cirugía general, cardiología, dermatología, entre muchas otras . Esa combinación permite cubrir la demanda de miles de vecinos y vecinas que, de otro modo, deberían trasladarse a Rosario o afrontar altos costos en el ámbito privado.

Además, el Carrillo funciona como centro de vacunación de referencia en la zona, aplicando tanto las vacunas del calendario nacional como aquellas privadas, necesarias para viajes, ámbitos laborales o situaciones clínicas específicas. El objetivo es claro: garantizar el acceso y cuidar la salud comunitaria sin barreras económicas.

Pero lo que realmente distingue al Carrillo no es solo su oferta médica sino su forma de concebir la salud: como parte de un entramado colectivo, donde cada prestación no es un servicio aislado, sino un eslabón en una red de cuidados. La institución articula con más de 30 entidades públicas y privadas, participa activamente de la vida local y trabaja con una lógica solidaria, donde el sistema de salud no se concibe como un negocio, sino como un derecho.

Durante el acto de distinción, Gustavo Trezzi -Director General del Centro Médico- sintetizó ese espíritu con palabras sencillas pero contundentes: "Esto es un verdadero regocijo al alma. Que el municipio reconozca a una organización que nace desde la gente y para la gente, nos llena de orgullo. Hoy están acá jubilados, trabajadores del centro, directivos, toda una gestión que día a día aporta al tejido social de San Lorenzo. Como siempre digo, la salud es un sistema que tiene que funcionar en conjunto. Esta declaración es una invitación a que más actores se sumen a este modelo que no es solo sindical, sino parte del entramado comunitario".

Desde el Centro Médico agradecieron a Cerdera y a todos los concejales por acompañar la iniciativa: “Este reconocimiento institucional es un respaldo enorme al trabajo cotidiano de quienes hacemos posible el funcionamiento del Carrillo, y una invitación a seguir fortaleciendo un modelo de salud con identidad local, proyección regional y compromiso con la gente”.