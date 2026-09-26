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Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe en la costa del río Paraná

El pronóstico de lluvias extraordinarias y el crecimiento del nivel del río en los próximos meses agravó el escenario

26 de septiembre 2026 · 11:19hs
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Los pronósticos sobre el fenómeno El Niño preocupan a toda la región.

Los pronósticos sobre el fenómeno El Niño preocupan a toda la región.

El pronóstico de lluvias extraordinarias y el crecimiento del nivel del río en los próximos meses agravó el escenario en la costa del Paraná.

El Niño ocurre cuando la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial supera 0,5º en promedio de manera persistente durante cinco trimestres móviles (que se actualizan cada mes) y esto, a su vez, se acopla con el fortalecimiento o debilitamiento de los vientos alisios (vientos tropicales que soplan regularmente de este a oeste). En un año sin desequilibrios, esos vientos mueven las aguas cálidas hacia la zona del sudeste asiático y Oceanía para darle espacio al surgimiento de aguas frías y ricas en nutrientes desde las profundidades de las costas de Sudamérica. Basta apenas con que alguna de las variables cambie su regularidad para que ese equilibrio se rompa naturalmente, algo que pasa cada dos a siete años y que dé paso a un fenómeno que suele durar entre 9 y 12 meses.

Si bien El Niño ocurre hace miles de años bajo esa dinámica, este episodio llega acompañado de un contexto particular: un planeta que supera sus marcas anuales de temperaturas máximas producto del cambio climático provocado por las actividades humanas y océanos que rompieron sus récords de temperaturas entre 2023 y 2026 de forma consecutiva.

Los pronósticos y las predicciones de modelos meteorológicos de diversas agencias y servicios del mundo marcan que El Niño 2026-2027 será un evento considerable. Hay diversas variables que intervienen para que el fenómeno se potencie en esta oportunidad, aunque no es posible todavía magnificar qué intensidad tendrá ni cuánto durará, pero sí se pueden desarrollar tareas preventivas para mitigar sus impactos.

La preparación cumple un rol fundamental ante eventos de este tipo. Sólo en Rosario y alrededores se contabilizan varias obras e intervenciones, que van desde limpieza de canales y arroyos hasta la identificación de más de 40 localidades con “vulnerabilidad hídrica” en el sur de Santa Fe, según explicaron desde el gobierno provincial.

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