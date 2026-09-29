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El nuevo secretario de Discapacidad sufrió un accidente y está en terapia intensiva

Chocó con un auto cuando se trasladaba en su moto. Sufrió politraumatismo grave, fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato, y deterioro del sensorio

29 de septiembre 2026 · 20:20hs
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El nuevo secretario de Discapacidad sufrió un accidente y está en terapia intensiva

El recientemente asumido secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Pirovano, luego de sufrir un accidente con su moto en la madrugada de este martes que le provocó diversas fracturas.

De acuerdo con el parte del Same, alrededor de las 4.30 colisionaron un automóvil y una motocicleta en la avenida General Paz, a la altura de Panamericana, frente al Dot Baires Shopping.

En el lugar, personal médico asistió al funcionario, de 60 años, quien presentaba politraumatismo grave, fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato, y deterioro del sensorio, por lo que fue trasladado al Hospital Pirovano con solicitud de shock room. El casco que llevaba puesto evitó consecuencias de mayor gravedad.

El parte médico de las 17.11 indicó que Di Liscia se encontraba en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM). Los estudios médicos descartaron lesiones neurológicas e indicaron que el funcionario se encuentra fuera de peligro.

La internación se conoció luego del secretario de Discapacidad no se presentara a una actividad que tenía prevista este martes en el área de Pensiones.

Di Liscia asumió como secretario nacional de Discapacidad hace apenas una semana.

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