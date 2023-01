Conflicto en la empresa Serodino: UTA Rosario compara la situación con La Forestal

También el directivo de la empresa de la familia Stumpo dijo que el sindicato se retiró de la conciliación obligatoria y destacó: "Este paro salvaje que ha lanzado UTA Rosario no nos gusta, perjudica a la empresa y a los usuarios. No queremos esa presión sindical".

serodino.colectivo.jpg La empresa de transporte interurbano Serodino está en conflicto con sus trabajadores.

Este jueves, en declaraciones al programa "Todos en la Ocho", Sergio Copello les envió un mensaje a los trabajadores que mantienen una medida de fuerza: "Quiero decirles a los compañeros que esto puede llevar un día más pero la lucha la vamos a sacar adelante. No puede ser que estos señores hagan lo que quieran con los trabajadores. Estamos en el siglo XXI y estas cosas parecen más de La Forestal que de la actualidad. Si la familia Stumpo realmente piensa en sus trabajadores que les dé la libertad de acción y que sean absorbidos por otras empresas. Y que si no pueden prestar el servicio porque los números no le dan, que se retiren y se dediquen al campo como lo hicieron toda su vida".

>> Leer más: La empresa Serodino asegura que presta servicio "normal" y responsabiliza a UTA Rosario por el conflicto

Previamente, el titular de UTA Rosario había brindado su versión y desmentido a García González: "Estas afirmaciones formar parte del relato que la familia Stumpo viene haciendo desde que está en el tema transporte bajo la presión y la amenaza (a los empleados) de que si no trabajan y cobran lo que ellos quieren pagar se van a quedar sin empleo".

"Este señor que habló ayer, a quien nunca sentí nombrar ni estuvo en las reuniones en el Ministerio de Trabajo, comete un error fundamental. La UTA es una sola, es una asociación gremial que tiene jurisdicción desde La Quiaca a Ushuaia. No hay una UTA nacional y una UTA Rosario. Ellos pretenden confundir para justificar porqué les pagan con la escala salarial que es coincidente con la que estaba vigente en diciembre de 2021, la que tuvo seis incrementos y ninguno de ellos fue trasladado al sueldo de los trabajadores", explicó el dirigente gremial

Copello negó que fueran solamente siete los despidos en la empresa, como dijo el gerente de la firma. "Eso es mentira. Dijimos que no podíamos estar bajo la conciliación obligatoria cuando la empresas no cumplía. Ellos despidieron a unos 20 trabajadores por el solo hecho de afiliarse a la UTA", remarcó.

También recordó que en diciembre pasado la Serodino anunció que tenían intenciones de vender la empresa: "Lo que pasa es que están buscando dilatar la situación para ver si puede obtener algún rédito económico o vender la empresa, sin pagarles las indemnizaciones a los trabajadores, ni las diferencias salariales, ni el aguinaldo ni las vacaciones. Esta es la realidad de la empresa Serodino".