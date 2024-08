Comedores truchos: un funcionario provincial detalló cómo operaba una ONG en San Lorenzo

El subsecretario de Seguridad Alimentaria de la provincia de Santa Fe, Jorge Márquez , explicó cómo se descubrió que la organización civil Protegiendo Sueños San Lorenzo no operaba un comedor comunitario, para lo cual cobró una suma millonaria en subsidios. " Nos informaron que distribuían los fondos entre seis comedores de la ciudad , pero al consultar a estas instituciones, todas negaron haber recibido alguna asistencia ", comentó.

Las autoridades de Protegiendo Sueños San Lorenzo admitieron que no tenían un comedor en su sede de diagonal Berardo, pero aseguraron que los subsidios provinciales se repartían entre seis comedores en la ciudad. Sin embargo, al entrevistar a los responsables de esas organizaciones, estos negaron haber recibido ayuda de la ONG, que está vinculada con el concejal Esteban Aricó.

"Lo que evidenció la auditoría es que los fondos enviados por la provincia no llegaban a la institución. Estamos hablando de una suma significativa, cerca de 3.500.000 pesos solamente en febrero, una cifra que sigue siendo relevante" , detalló Márquez en una entrevista con Medios Red (FM 105.7) de la ciudad de San Lorenzo.

Esta asociación civil recibió subsidios por el Programa de Asistencia Alimentaria desde noviembre de 2022 hasta febrero de este año. Se calcula que embolsó unos 70 millones de pesos, actualizados por inflación.

Márquez explicó que el primer contacto con Protegiendo Sueños fue con la presidenta de la organización, Stella Maris Bravo, el 9 de febrero, durante una visita a la institución. "Ella nos dijo que no tenían relación con los subsidios y que todo el dinero se destinaba a seis comedores de la ciudad que no estaban en nuestros registros", comentó el funcionario.

"Protegiendo Sueños recibía una asistencia institucional de 3 millones de pesos mensuales en febrero, además de otros 325.000 pesos por Prosonu. Sin embargo, cuando fuimos a hablar con esos seis comedores junto a nuestro equipo de trabajadores sociales y nutricionistas, todos negaron haber recibido ayuda de esa ONG", continuó Márquez.

"Después de esto, contactamos a las autoridades de Protegiendo Sueños y les informamos que suspendíamos la ayuda y que el caso sería llevado a la Justicia. Decidimos acudir a la Fiscalía para aclarar la situación", agregó, señalando que en total se denunciaron a 12 entidades por diversas irregularidades.

"Lo que vimos en la auditoría es que todo indica que los fondos que enviaba la provincia no llegaban a la institución. Y un dato que me llamó la atención fue que cuando suspendimos los subsidios, no hubo ningún reclamo por parte de ningún comedor u organización, lo que sí hubiera ocurrido si realmente estuvieran en funcionamiento. Eso es un indicio claro", concluyó.