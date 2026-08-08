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Universidad: la Licenciatura en Agrotecnología llega al departamento San Martín

La nueva propuesta universitaria de la Licenciatura en Agrotecnología comienza el 18 de agosto en el departamento San Martín, con una duración de cuatro años y un título intermedio de técnico

8 de agosto 2026 · 10:00hs
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Polo Educativo San Jorge. La Licenciatura en Agrotecnología llega al departamento San Martín

Polo Educativo San Jorge. La Licenciatura en Agrotecnología llega al departamento San Martín

La educación universitaria ampliará su presencia académica en el departamento San Martín con la puesta en marcha de la Licenciatura en Agrotecnología, una carrera de grado que comenzará a dictarse el próximo 18 de agosto a través del Polo Educativo de San Jorge.

La propuesta busca acercar formación superior vinculada con la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas al sector agropecuario a estudiantes de diferentes localidades de la región.

Descentralización de la educación universitaria

  La incorporación representa un nuevo paso en el proceso de descentralización de la educación universitaria y permitirá que jóvenes y adultos puedan iniciar y completar una carrera de grado desde su propia región, reduciendo las dificultades económicas y logísticas que muchas veces implica trasladarse o radicarse en los principales centros universitarios.

  La elección de Agrotecnología adquiere especial relevancia por las características productivas del departamento San Martín y de buena parte del centrooeste santafesino, donde el agro, la industria vinculada al sector y la incorporación de nuevas tecnologías tienen una presencia determinante.

  La Licenciatura en Agrotecnología tendrá una duración de cuatro años y contempla además una instancia intermedia: quienes completen los primeros dos años y medio obtendrán el título de Técnico Universitario en Agrotecnología.

  La modalidad de cursado será virtual y sincrónica, con clases de lunes a jueves entre las 17 y las 21. El Polo Educativo funcionará como espacio de apoyo para los estudiantes, poniendo a disposición infraestructura, conectividad, equipamiento y ámbitos preparados para acompañar el proceso de formación.

  La llegada de la carrera estará acompañada por un sistema de beneficios económicos destinado a disminuir el costo de los estudios y ampliar las posibilidades de acceso.

  Los estudiantes provenientes de las distintas localidades del departamento San Martín podrán acceder a un descuento del 15% en el valor de la cuota durante toda la carrera, a partir de un programa de acompañamiento impulsado por el senador provincial Esteban Motta.

  Ese beneficio se complementará con otro 15% otorgado por la propia Universidad del Gran Rosario, generando condiciones especialmente favorables para quienes residan en el departamento y quieran iniciar la nueva propuesta académica.

  “La educación es una herramienta fundamental para generar oportunidades. Nuestro objetivo es que ningún joven del departamento deje de estudiar por una cuestión económica y por eso acompañamos este tipo de iniciativas que acercan la universidad a la región”, destacó el senador provincial Esteban Motta.

  El esquema apunta no sólo a facilitar el ingreso a la educación superior sino también a acompañar la permanencia de los estudiantes durante el desarrollo de la carrera, uno de los desafíos centrales para quienes buscan continuar su formación universitaria sin alejarse de sus localidades de origen.

Acercar la universidad al territorio

La puesta en marcha de la licenciatura fortalece una tendencia que viene creciendo en distintas localidades del interior santafesino: acercar la universidad al territorio y generar alternativas de formación relacionadas directamente con las necesidades y posibilidades productivas de cada región.

  En este caso, la articulación entre la universidad y el polo educativo permitirá disponer de una carrera vinculada con uno de los sectores estratégicos de la economía santafesina, en un escenario marcado por la creciente incorporación de tecnología, digitalización, información y nuevos modelos de producción al mundo agropecuario.

  La propuesta adquiere además una dimensión regional: la posibilidad de acceder a beneficios para estudiantes de las distintas localidades del departamento San Martín busca ampliar el alcance de la iniciativa más allá de la ciudad donde funcionará el espacio de cursado y acompañamiento.

  Las inscripciones ya se encuentran abiertas y están destinadas a quienes hayan completado el nivel secundario. Con el inicio previsto para el 18 de agosto, la nueva Licenciatura en Agrotecnología ampliará la oferta universitaria disponible en el departamento San Martín.

  La incorporación de una carrera de grado, junto con un título universitario intermedio y un esquema de acompañamiento económico, abre una nueva alternativa para quienes buscan continuar sus estudios sin tener que alejarse de su lugar de origen.

  De esta manera, la universidad y el polo educativo suman una propuesta académica estrechamente relacionada con el perfil productivo de la región, acercando formación universitaria, innovación y tecnología a estudiantes de todo el departamento San Martín.

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