Aumentó un 30 por ciento la siniestralidad en la ruta 33 entre Pérez y General Villegas

El estudio revela, entre otros datos, que desde enero a marzo de 2022 hubo un accidente cada 60 horas en ese trayecto de 362 kilómetros. En total, 33 siniestros donde estuvieron involucrados 44 vehículos y dejaron como saldo una víctima fatal y 21 personas lesionadas.

image - 2022-04-26T160033.836.jpg

Construir Hacer advierte en su informe que existen “algunas razones que vienen profundizándose cada vez más y se manifiesta de una manera más notoria en los últimos tiempos y a priori no se avizora alguna respuesta que vaya en el sentido de una posible solución”.

“Seguramente -resalta el texto- cuando se diseñó la traza asfáltica vigente habrá sido la mejor para el crecimiento y desarrollo de los pueblos, pero por estos tiempos es una de las preocupaciones y dificultades que tienen los vecinos al momento de trasladarse y cruzar de un barrio al otro. Lo más llamativo es que aún no se ven autoridades provinciales y nacionales proyectando, diseñando y trabajando en la diagramación de futuras vías que puedan ser alternativas a las ya existentes”.

Asimismo, se destaca la importancia que implicaría para la región el avance de la autopista Rosario-Rufino ya que “ayudará a agilidad y a descomprimir el gran embotellamiento que se produce durante determinadas estaciones del año”.

image - 2022-04-26T160131.749.jpg

“Esta opción podría ser una de las variables importantes a desarrollar, pero en el mientras tanto tal vez sea necesario elaborar la factibilidad de un circunvalar en las zonas que sean factible”, apunta la organización.

Al respecto, se señala que “tanto una como otra requiere no solo de un plan de trabajo, sino de inversiones genuinas y de un Estado que genere acciones en dirección a la producción, esta gran zona productora de divisas al menos debe contribuírsele con buenos caminos”. Y en esa línea se insta a abordar “cuanto antes estas situaciones y encaminarse hacia una solución concreta y definitiva por el bien común de todos los vecinos de la zona”.

A modo de conclusión, Construir Hacer sostiene que “en esta primera experiencia del primer trimestre de 2022 y su comparación con iguales períodos de 2021 y 2020 se puede determinar y apreciar una serie de datos estadísticos que en primera instancia llama poderosamente la atención debido al crecimiento sostenido del número de siniestros viales que vienen sucediendo año tras año”.

“En el primer trimestre de 2020, donde todavía no había comenzado la pandemia, fueron 15 los siniestros viales ocurridos en esta etapa, hubo cinco víctimas fatales, 14 personas lesionadas y 21 vehículos involucrados, mientras que (en el mismo período) de 2021 fueron 23 las eventualidades sucedidas, seis las víctimas fatales, 18 personas lesionadas y 36 vehículos involucrados, y en el primer trimestre 2022 ocurrieron 33 siniestros viales, una víctima fatal, 21 personas lesionadas y 44 vehículos involucradas”, fue el resumen.

image - 2022-04-26T160327.691.jpg

“Esto -apunta el informe- nos demuestra a la claras un aumento del más del 100 % entre los siniestros viales sucedido entre los primeros trimestres de 2020 y 2022 y un incremento cerca del 40 % entre los años 2021 y 2022. Otros de los elementos a visualizar es el descenso de víctimas fatales en el primer trimestre de 2022 con respecto a los años anteriores, aunque sigue el crecimiento el número de personas lesionadas y de vehículos involucrados".

“Este diagnóstico trimestral -agrega- refleja varios aspectos de consideración que son un ascenso pronunciado de las eventualidades y un descenso brusco de personas fallecidas en los siniestros viales, dos elementos que aunque parecieran contradictorios ponen de manifiestos lo que sucede en el día a día en esta vía nacional que es de suma transcendencia para nuestra región y nuestro país”.

“Por lo tanto, requiere de una atención especial no solo por su importancia, sino también por el grado de siniestralidad que hay en esta senda nacional, donde diariamente se hace esencial un trabajo de prevención, control y ser acompañado de obras elocuentes y necesarias para garantizar una mejor transmisibilidad y descender los índices siniéstrales en la ruta nacional 33”, añade el texto.

Desde esa concepción, la organización casildensense sostiene que ”no son desafíos nuevos, sino que se vienen proponiendo desde hace mucho tiempo y no se concretan, pero consideramos que es el momento y no hay mucho margen de acción para quienes tienen responsabilidades institucionales, tanto provinciales y nacionales, y deberían dejar de hacerse los distraídos y ocuparse en dar respuestas súper positivas”.

“Esperamos -concluye el informe- que se origine y se desarrolle una política integral de seguridad vial que se aboque de lleno a generar acciones proactivas, que ayuden y colaboren en disminuir los índices de siniestralidad en toda nuestra sociedad”.