Aumentó 700% la inscripción del nombre Lionel o Lionela en Santa Fe

En lo que va de diciembre, hasta este último día hábil del mes, hubo 49 inscripciones de Lionel o Lionela en toda la provincia. Un 700% más que en septiembre. De ese total 22 son de Rosario, 20 de Santa Fe y siete del resto de la provincia.

Por qué Lionel

El nombre completo del jugador estrella es Lionel Andrés Messi Cuccittini. Celia Cuccittini eligió ponerle Lio en lugar de Leonel que es mucho más común, en honor del músico norteamericano Lionel Richie, ya que era fanática.

De acuerdo trascendió en varias entrevistas a lo largo de los años, cuando Celia quedó embarazada estaba de moda el tema "Say You, Say Me". Y ahí decidió que ese sería el nombre de su hijo como a modo de homenaje al cantante; sin embargo, sí consideró que era diferente y quería ponerle Leonel, pero el papá del jugador de la selección argentina lo llevó al Registro y le puso Lionel.

Años más tarde cuando el jugador ya estaba teniendo éxito en las canchas, se le dijo a Lionel Richie que se llamaba de esa manera en su honor y no podía creerlo hasta que lo vio publicado en los medios de comunicación. "Hice una investigación y vi que fue su madre quien lo dijo. Era verdad. Déjame decirte esto: entiendo que él no pueda cantar y yo quiero anunciar que no puedo jugar al fútbol", contestó Richie.