Rugby Championship: Los Pumas estuvieron un tiempo a la altura pero no pudieron con los Springboks

En Durban, los Springboks hicieron pesar su jerarquía ante Los Pumas, que dieron todo pero no pudieron. En una semana cierran el Rugby Championship en Londres

Gustavo Conti

Gustavo Conti

27 de septiembre 2025 · 14:12hs
EL partido de Sudáfrica y Argentina en Durban fue muy intenso. Los Springboks impusieron su jerarquía sobre Los Pumas

AP

EL partido de Sudáfrica y Argentina en Durban fue muy intentos. Los Springboks impusieron su jerarquía sobre Los Pumas, que dieron todo.
Santiago Carreras

Santiago Carreras, el pateador de Los Pumas. Gran papel de los argentinos en el Rugby Championship.

Los Pumas hicieron todo lo mejor que pudieron pero sucumbieron ante la potencia de los campeones del mundo. Los Springboks de Sudáfrica se hicieron muy fuertes en Durban en el complemento y vencieron 67 a 30 por la 5ª y penúltima fecha del Rugby Championship.

El sábado próximo cierran el torneo con un nuevo enfrentamiento en Londres entre Argentina, que hace de local, y Sudáfrica.

Los Pumas hicieron un gran primer tiempo, que estuvieron a punto de terminar ganando. Pero el try en el final de esa etapa para Sudáfrica fue el principio del fin y desmoronó al equipo argentino, que se vio superado prácticamente de principio a fin en el complemento.

Un primer tiempo promisorio de Los Pumas en Durban

Los Pumas bien pudieron irse en ventaja al final del primer tiempo. Pero Sudáfrica marcó sus tries inmediatamente después de los marcados por Argentina, lo que habló de que se precisa el 110% de concentración ante semejante nivel del rival.

Y eso que el primer try de Los Pumas fue un error infantil de Cheslin Kolbe que Santiago Chocobares, muy despierto, aprovechó.

Entonces, Argentina metía el segundo try del partido a los 34', luego de uno anulado a Sudáfrica por un penal argentino, pero que terminó derivando en el apoyo local de Malcolm Marx a los 30', fallando en la conversión.

Hasta ahí Sudáfrica ganaba 11-9 con ese primer try, luego de penales para cada uno que tenían a los argentinos arriba 9-6 gracias a la patada de Santiago Carreras.

Pero lo dicho. Los Pumas se ponían 16-9, pero duró nada porque durmieron en la salida y llegó el empate enseguida a través de try y conversión de Feinberg-Mngomezulu, a lo que siguió un penal con lo cual Sudáfrica se ponía 18-16 a los 36'.

Argentina tuvo un penal a favor pero prefirió el line y así llegó al try penal, convalidado vía video reef que puso las cifras 23-18 a los 41'.

Parecía que ese podía ser el final del primer tiempo, pero hubo una más porque el try argentino fue antes de la chicharra, Sudáfrica llevó el juego sobre el ingoal argentino y a través nuevamente de Feinberg-Mngomezulu apoyaron un nuevo try con conversión para finalizar 25-23.

Un mal inicio de complemento

El inicio del complemento no pudo ser peor para Los Pumas, pues tras un kick brillante de Feinberg-Mngomezulu, llegó la corrida espectacular desde el otro lado del mismo que regaló el primer try puma y apoyó, con conversión: 32-23. Y tanto el try del final del primer tiempo como este, Sudáfrica lo hizo con uno menos, por la infracción de Malcom Marx en el try albiceleste.

A los 10 minutos el apertura sudafricano volvió a apoyar y estiró las cifras a 39-23.

Pero en el momento de mayor aturdimiento llegó la corrida de Mallía y el try de Tomás Albornoz que recién entraba, convertido por Carreras para un 39-30 esperanzador a los 53'.

Pero duró poco. Hasta que de nuevo Sudáfrica impuso el desgaste físico y volvió a apoyar a los 60', 65', 74' y 79' por medio de Morne van den Berg, Pieter-Steph du Toit, Manie Libbok y du Toit de nuevo, convertidos por Feinberg-Mngomezulu.

Sudáfrica se floreó, Argentina pareció haberse consumido en el primer tiempo y la diferencia fue demasiado abrumadora, impensada al ver el primer tiempo.

A primera hora, Nueva Zelanda

La 5ª fecha del torneo más importante del hemisferio sur juntó a dos potencias, como Nueva Zelanda y Australia. Y el triunfo fue para los locales 33-24, en las primeras horas del sábado.

Sudáfrica quedó líder con 15 puntos, seguido por Nueva Zelanda con 14, Australia con 11 y Argentina con 9, ya sin chances de pelea el título, que seguramente se definirá entre los dos primeros.

