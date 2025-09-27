En vivo: Central goleó a Gimnasia en La Plata con goles de Veliz, Enzo Giménez y Di María

El equipo de Ariel Holan fue muy superior a su rival en el balance del partido y en el segundo tiempo lo tradujo en el marcador.

Enzo Giménez y Ángel Di María, los autores del segundo y tercer gol de Central ante Gimnasia.

Central obtuvo una gran victoria ante Gimnasia en La Plata, al que goleó 3 a 0 con tantos de Alejo Veliz, el paraguayo Enzo Giménez y Ángel Di María, que además fue la figura del partido.

El equipo canalla jugó buena parte del segundo tiempo con uno más por la expulsión de Corbalán por doble amarilla.

Central fue muy superior en el primer tiempo, en el que dominó con facilidad al Lobo. Conquistó el primer gol cuando todavía no se habían cumplido dos minutos, pero después no tuvo contundencia para trasladar al marcador la gran diferencia que mostró sobre su rival.

En el segundo, Gimnasia emparejó un poco las acciones, aunque la expulsión de Corbalán por doble amarilla a los 15 minutos dejó a Central en una situación inmejorable para ganar el partido. Los goles de Giménez y Di María sellaron la victoria canalla.

Minuto 42: Veliz puso el cuarto para central, pero el gol fue anulado porque estaba en posición adelantada.

Minuto 40: Gol de Central. Di María recibió un pase de Elordi entrando al área por la izquierda, eludió a un rival con un enganche y definió.

Minuto 38: Gol de Central. El recién ingresado Enzo Giménez conectó de cabeza un córner de Di María y puso el 2 a 0.

Minuto 37: Cambios en Central: Enzo Giménez por Copetti y Federico Navaro por Malcorra.

Minuto 35: tiro libre para Gimnasia desde una posición de peligro que se fue por arriba del travesaño.

Minuto 32: Malcorra remató de frente al arco tras un pase de Veliz y el arquero de Gimnasia la atajó con una pierna.

Minuto 26: Cantizano tuvo el gol dos veces, pero el arquero de Gimnasia se lo impidió.

Minuto 25: Cambios en Central. Giovanni Cantizano entró por Campaz y Juan Manuel Elordi por Campaz.

Minuto 21: El árbitro anuló un gol de Gimnasia por una falta a Coronel antes de que Merlo cabeceara al arco.

Minuto 18: Di María quedó mano a mano contra un rival, amagó y remató al arco. La pelota dio en el palo, pero la jugada fue anulada por posición adelantada del jugador de Central.

Minuto 15: Gimnasia se quedó con 10 por la expulsión por doble amarilla de Corbalán.

Minuto 11: Amarilla a Alejo Veliz por una patada a un rival.

Ya se juega en segundo tiempo en La Plata. Central vence a Gimnasia por 1 a 0 con el gol de Veliz antes de los dos minutos.

Minuto 47: Campaz remató desde lejos a la salida de un córner y el arquero de Gimnasia se la atajó abajo, contra un palo.

Minuto 26: Tras un pelotazo largo de Di María, Campaz la bajó de primera y Veliz no pudo definir.

Minuto 20: Triple chance para Central, primero a través de Veliz, luego de Campaz y por último de Di María. Se salvó Gimnasia.

Minuto 8: Carlos Quintana se retira lesionado y lo reemplaza Facundo Mallo.

Minuto 1 con 45 segundos: Di María se fue por la derecha y alargó la pelota para Copetti, que llegó al fondo y tiró el centro atrás. Alejo Veliz definió fácil para poner el 1 a 0.

Minuto 1: Gimnasia salió mal del fondo, Di María robó la pelota y no pudo definir porque qudó en un ángulo muy cerrado.

Central juega en La Plata ante Gimnasia, en un partido importante para ir consolidando su posición entre los ocho que disputarán el título del torneo Clausura. Y la posición que hoy lo lleva a la Copa Libertadores. Seguilo en vivo por La Capital.

El partido comienza a las 14.30, con el arbitraje de Fernando Echenique.

Autoridades confirmadas para visitar a Gimnasia de La Plata:



Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Gerardo Lencina

4 Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib pic.twitter.com/HqXzdLwMKG — Rosario Central (@RosarioCentral) September 24, 2025

