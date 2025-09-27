Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

El zaguero chocó con Manuel Seoane y fue derivado en ambulancia al Instituto Médico de La Plata, donde le realizarán estudios por imágenes

El defensor de Central, Carlos Quintana, deja la cancha de Gimnasia con evidentes signos de dolor.

Con Central en ventaja frente a Gimnasia por 1 a 0, a partir del gol de Alejo Veliz a los 2', el entrenador Ariel Holan debió reemplazar a Carlos Quintana a los 10', tras lesionarse dos minutos antes. El zaguero fue a rechazar de cabeza en la mitad de cancha y si bien lo consiguió, chocó muy fuerte con Manuel Seoane.

La peor parte se la llevó el defensor canalla, no solo por el golpe en la cabeza sino por una lesión en el tobillo que derivó en su salida y el ingreso de Facundo Mallo.

Quintana fue derivado en ambulancia al Instituto Médico de La Plata y allí se le realizarán placas para constatar la gravedad de las lesiones en el pómulo y el tobillo.

La jugada que dejó afuera de la cancha a Quintana nació en un cabezazo del propio defensor. La pelota se elevó y el zaguero fue nuevamente a buscarla. Si bien llegó a conectarla, golpeó su cabeza con la de Seoane, que también fue a buscarla. Ambos quedaron en el piso.

Todo Central se dio cuenta de la lesión

Los propios jugadores advirtieron inmediatamente la gravedad del golpe. Malcorra fue el primero que lo asistió, y de inmediato pidió el cambio, cuando recién estaban ingresando los médicos para asistir al zaguero. Holan, de inmediato, hizo mover a Mallo.

Malcorra se agachó varias veces para abrazar a su compañero, tratando de reconfortarlo.

Quintana fue retirado en el carrito de asistencia y luego directo a la ambulancia para ser asistido.