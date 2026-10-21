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Al cumplirse 10 años de los Centro de Día de VGG se realizará un conversatorio sobre adolescencias

El encuentro será el sábado 24 de octubre, de 9 a 13, en la Casa de la Cultura. La propuesta busca generar un espacio de reflexión e intercambio sobre las juventudes

21 de octubre 2026 · 15:35hs
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Durante la jornada se abordarán preguntas y problemáticas vinculadas a las formas actuales de habitar las adolescencias

Durante la jornada se abordarán preguntas y problemáticas vinculadas a las formas actuales de habitar las adolescencias, los emergentes que atraviesan a las juventudes y los desafíos que se presentan en el trabajo cotidiano.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez invita a participar del conversatorio “¿Cómo alojamos a las adolescencias hoy? Escucha, cuidados y construcción de referencia en las instituciones”, una iniciativa impulsada por los centros de día en el marco de sus 10 años de trabajo, que propone abrir un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos actuales en el acompañamiento de las adolescencias.

La actividad tendrá lugar el sábado 24 de octubre, de 9 a 13 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en Eva Perón 2102, y reunirá a referentes institucionales y comunitarios para compartir experiencias, perspectivas y herramientas que contribuyan a fortalecer las prácticas de cuidado y acompañamiento de las juventudes.

El encuentro contará con un panel de diálogos con actores clave de la comunidad e instituciones, y con la disertación “Pensar las adolescencias. Ideas para abordar un diálogo intergeneracional”, a cargo del sociólogo Néstor López, especialista en la temática.

Temas que abordará el conversatorio

Durante la jornada se abordarán preguntas y problemáticas vinculadas a las formas actuales de habitar las adolescencias, los emergentes que atraviesan a las juventudes y los desafíos que se presentan en el trabajo cotidiano.

También se reflexionará sobre el lugar de la escucha y la contención en las instituciones, la articulación y el trabajo en red frente a situaciones que exceden las posibilidades de intervención de cada espacio, y la construcción de legalidades que permitan establecer referencias y acompañar a las y los adolescentes.

En este sentido, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, destacó la importancia del trabajo que llevan adelante los Centros de Día en el territorio y su vínculo cotidiano con las juventudes y la comunidad.

La importancia de los Centro de Día

“Los centros de día cumplen un rol fundamental porque son espacios de cercanía, que están presentes en los barrios y construyen vínculos con las y los adolescentes desde la escucha, el acompañamiento y la generación de oportunidades. Es importante que las instituciones podamos encontrarnos, compartir experiencias y pensar colectivamente cómo acompañar las realidades que atraviesan hoy las juventudes”, expresó.

Asimismo, la funcionaria remarcó la importancia de las propuestas recreativas, deportivas y culturales que se desarrollan desde estos espacios, como los talleres de boxeo, cumbia cruzada y ajedrez, entre otras actividades destinadas a adolescentes y abiertas a la comunidad en general.

Cada taller y cada actividad son una oportunidad para encontrarse, compartir, aprender y construir vínculos. Trabajamos para que los Centros de Día sean espacios de referencia para los chicos y chicas, pero también para sus familias y para toda la comunidad. Por eso, generar instancias de formación e intercambio como este conversatorio nos permite seguir fortaleciendo ese trabajo”, agregó Culasso.

La iniciativa invita a profesionales, docentes y trabajadores vinculados al cuidado de las juventudes a participar de una jornada que busca enriquecer las miradas, fortalecer las redes institucionales y comunitarias, y construir herramientas colectivas para acompañar las adolescencias en la actualidad.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información e inscribirse comunicándose al 341-7865763. Por información e inscripciones comunicarse al 341-7865763.

>>Leer más: Los adultos mayores vivirán a pleno el "Octubre dorado" en Villa Gobernador Gálvez

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