Ahora se pueden verificar y patentar autos clásicos, antiguos y de colección

“Estuvimos en Rafaela para avanzar juntos a los clubes de la provincia con esta normativa que nos permitirá que los vehículos antiguos y de colección puedan tener una chapa patente , que no solamente los habilite para poder circular, sino que les sirva como un distintivo especial porque tienen valor histórico porque son autos únicos”, indicó Torres.

El integrante de la Mesa de Clubes, Luciano Caturelli, expresó que “esta instancia es muy emotiva. Tenemos sentada aquí a personas que hace 50 años soñaron con una simple ordenanza y hoy llegamos hasta acá luego de años de persistir, resistir e insistir. Ahora encontramos comprensión con esta gestión provincial. A partir de hoy podremos inscribir y verificar los autos. Estamos agradecidos a los funcionarios que nos supieron interpretar, porque además esta ley (N° 13542) se tomará como modelo en el país.

El proceso de verificación

El trámite para obtener la patente de circulación comenzará con la visita del propietario a un club que posea verificador. Allí se recibirá el pedido y se construirá el legajo con la información del propietario. La verificación del vehículo se debe realizar con la presencia de la APSV y el verificador, completando el formulario que respeta las características de originalidad del vehículo.

Luego, la comisión analizará cada legajo y solicitará el inicio del expediente para la resolución y otorgamiento de la patente. No hay aprobaciones parciales; si los requisitos no se cumplen, la patente no se otorga.

El costo del trámite está establecido en 80 unidades fijas (litros de nafta especial según recio del Automóvil Club Argentino), según el artículo 4 de la reglamentación de la ley 13542. Los clubes autorizados para realizar la verificación en Santa Fe son la Escudería Santafesina Automóviles Antiguos, el Club Autos Antiguos Rafaela, Rosario Autos Sport, el Museo del Automóvil de Casilda, el Club Autos Antiguos Firmat y el Esperanza Automóvil Club.

Patrimonio provincial

Caturelli también destacó la importancia de esta ley para la preservación del patrimonio vehicular provincial y el mantenimiento de oficios tradicionales. “En el corazón de esta ley, se guardan las emociones de nuestros abuelos con sus autos, la de nuestros padres inclusive. Resguardamos patrimonio vehicular provincial y, sobre todo, mantenemos vivo el oficio de tapicero, chapista, pintor, tornero y mecánicos talleristas que restauran estos vehículos”, afirmó.

La mesa de clubes ya está trabajando en la expansión de esta legislación a otras provincias como Córdoba y Entre Ríos, con el objetivo de unificar criterios y facilitar la circulación de vehículos antiguos en todo el país. “El próximo objetivo que nos trazamos es tener legislación similar con Córdoba y Entre Ríos, ya que el 90% de nuestras actividades están relacionadas”, concluyó Caturelli.

Con esta iniciativa, se da un paso importante hacia la preservación y valorización de los vehículos antiguos, permitiendo que sigan circulando y formando parte de la historia y cultura automovilística de Argentina.

Según los impulsores de esta iniciativa, lo ideal es que los interesados puedan realizar los trámites acompañados por un club de autos. “Pero también podrá hacerlo en la APSV en la ciudad de Santa Fe para que la comisión evalúe la documentación y los verificadores puedan controlar el vehículo. No hay que ser socio de ningún club para acceder”.

