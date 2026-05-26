La Capital | La Región | Agroactiva

Agroactiva Arena: el nuevo corazón de la muestra donde el agro debatirá su futuro

La nueva edición de la muestra que se realizará en Arsmtrong, estrenará un espacio especialmente pensado para las grandes discusiones del sector agropecuario

26 de mayo 2026 · 15:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
El espacio busca consolidar un ámbito donde el sector piense la producción

El espacio busca consolidar un ámbito donde el sector piense la producción, tecnología y economía del campo argentino.

Del 3 al 6 de junio, en Armstrong, Agroactiva edición BNA estrenará un espacio de 1.400 metros cuadrados pensado para la capacitación, el networking, la innovación y las grandes discusiones del sector. Inteligencia artificial, liderazgo femenino, bioinsumos, juventudes rurales y economía serán algunos de los ejes de una agenda cargada de referentes.

En una edición que promete marcar un antes y un después para el sector agropecuario, la próxima edición de la exposición presentará uno de sus espacios más ambiciosos. Agroactiva Arena se erige como un ámbito diseñado para concentrar durante cuatro jornadas algunas de las discusiones, lanzamientos y capacitaciones más relevantes del agro argentino.

Ubicado en el corazón de la muestra y con una propuesta arquitectónica disruptiva, el Arena albergará a productores, empresarios, técnicos, instituciones y referentes del ecosistema agroindustrial. La propuesta apunta a transformar a la muestra en mucho más que una exposición de maquinaria y negocios. El objetivo es consolidar un espacio donde el sector piense el futuro productivo, tecnológico y económico del campo argentino.

Un escenario para el debate

La programación de Agroactiva Arena tendrá una fuerte impronta vinculada a la innovación, la tecnología y los nuevos desafíos productivos.

El jueves 4 de junio será una de las jornadas más intensas en ese sentido. Allí se abordarán temas vinculados a bioinsumos, edición génica, digitalización y agricultura de precisión. Entre las actividades destacadas sobresale la disertación de Nicolás Ayub, investigador de Inta-Conicet, sobre innovación aplicada para mejorar rendimientos agrícolas.

También habrá espacio para analizar el negocio de los drones en el agro, con la participación de la ingeniera Lourdes Sol Bravo y Santiago Marini, mientras que el economista Salvador Di Stefano y el periodista Carlos Etchepare protagonizarán una charla enfocada en escenarios de crisis y coyuntura económica.

La inteligencia artificial ocupará además un lugar central dentro de la agenda. El viernes 5 de junio, el tecnólogo Santiago Siri encabezará una exposición sobre IA generativa aplicada al agro, mientras que Pablo Brunet brindará herramientas prácticas para incorporar estas tecnologías en empresas agropecuarias.

Ese mismo día, Aapresid y Crea formarán parte de debates vinculados al agro del futuro, la innovación y las oportunidades que abre la digitalización del sector.

Mujeres y agro también en el Arena

La jornada inaugural del miércoles 3 de junio estará atravesada por una temática que gana cada vez más espacio dentro del agro argentino: el liderazgo femenino y el rol de las mujeres rurales.

Durante todo el día se desarrollarán paneles y charlas con referentes del sector sobre tecnología, sustentabilidad, seguridad, capacitación y participación institucional.

Entre las actividades más esperadas aparecen los encuentros encabezados por Gisela Scaglia, Pilu Giraudo, Rosy Nardi y Andrea Sarnari, quienes debatirán sobre el liderazgo femenino en entidades del campo y la transformación que generan las mujeres en espacios de decisión.

También habrá paneles vinculados a herramientas financieras para mujeres del agro, cooperativismo femenino, capacitación técnica y experiencias de vida de productoras y profesionales que eligieron desarrollarse dentro del sector agropecuario.

La agenda incluirá además la participación de representantes de Mujeres AFA, Mujeres en Campaña y la Red de Mujeres Rurales, consolidando un espacio de intercambio que busca potenciar la presencia femenina en toda la cadena agroindustrial.

Juventud, economía y nuevas oportunidades

Otro de los ejes centrales de Agroactiva Arena será el recambio generacional y la construcción de nuevas oportunidades para los jóvenes rurales. La Mesa de Enlace Joven encabezará el panel “Raíces y Futuro: desafíos de la juventud rural”, una propuesta orientada a debatir el presente y el futuro de quienes buscan desarrollarse dentro del agro argentino.

En paralelo, la programación también pondrá el foco sobre economía, inversiones y rentabilidad. El sábado 6 de junio habrá conferencias sobre presión impositiva, alternativas financieras y nuevas herramientas de inversión como Bitcoin aplicado al mundo empresarial y agropecuario.

Además, empresas e instituciones aprovecharán el espacio para realizar lanzamientos estratégicos, como Todo Láctea 2027 y Faro 2027, reforzando el perfil del Arena como un centro de presentación de novedades y generación de vínculos.

La estrella de la muestra

Con una agenda que combinará contenidos técnicos, debates políticos, tendencias tecnológicas y experiencias de productores, Agroactiva Arena buscará convertirse en uno de los principales puntos de atracción de la muestra.

La propuesta sintetiza buena parte de los temas que hoy atraviesan al agro argentino: sustentabilidad, innovación, inteligencia artificial, liderazgo, financiamiento, agregado de valor y nuevas formas de producir.

Durante cuatro días, Armstrong no solo será sede de negocios y exhibiciones, sino también de las conversaciones que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.

>>Leer más: Agroactiva tendrá su propio parque para motorhomes y casas rodantes dentro de la muestra

Noticias relacionadas
La agenda abordará temas como el rol de la mujer, los jóvenes, la inteligencia artificial y la tecnología aplicada a la producción, con espacios como el Agroactiva Arena y el HackActiva.

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

 El stand provincial funcionará como un centro de negocios, innovación, educación y promoción productiva.

Gustavo Puccini anticipó el despliegue histórico de Santa Fe en Agroactiva

 Se analizó la gestión de residuos industriales, innovación y desarrollo sostenible en Puerto General San Martín.

Puerto General San Martín impulsó un foro sobre innovación y educación ambiental

El siniestro sucedió este domingo en la autopista Rosario-Santa Fe.

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Ver comentarios

Las más leídas

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Lo último

Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Caso Agostina Vega: investigan si hubo cómplices y agravan la acusación contra el detenido

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

El barco entró en una fase de reparació que postergó su regreso al Paraná. Ahora se piensa para el segundo cuatrimestre del año

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

Por Lucas Ameriso
Mujeres taxistas pidieron una refuncionalización de la dársena de taxis de la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Mujeres taxistas pidieron una "refuncionalización" de la dársena de taxis de la Terminal

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Qué trae el desembarco de Federico Angelini en Unidos

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Qué trae el desembarco de Federico Angelini en Unidos

El tiempo en Rosario: nuevamente habrá niebla para arrancar el lunes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: nuevamente habrá niebla para arrancar el lunes

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión
La Región

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque contra un camión

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

El uno x uno de Central: la pimienta de Cantizano, lo poquito para rescatar

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Ovación
Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne
Ovación

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Central: Alejo Veliz se fue y habrá que salir a buscar otro centrodelantero

Central: Alejo Veliz se fue y habrá que salir a buscar otro centrodelantero

Policiales
Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

La Ciudad
El caso del juez Salmain lo dice todo

Por Jimena de la Torre / Consejera de la Magistratura de la Nación
En foco

El caso del juez Salmain lo dice todo

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

El Barco Ciudad de Rosario no estará para el 20 De Junio a orillas del Monumento

Parque de la Cabecera: la publicación del pliego en elaboración finaliza el 5 de julio

Parque de la Cabecera: la publicación del pliego "en elaboración" finaliza el 5 de julio

Mujeres taxistas pidieron una refuncionalización de la dársena de taxis de la Terminal

Mujeres taxistas pidieron una "refuncionalización" de la dársena de taxis de la Terminal

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs
Ovación

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento
Economía

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales
Economía

Cuatro de cada 10 argentinos destinará el aguinaldo a deudas y gastos esenciales

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como bomba
Información General

Un avión regresó a EEUU por un dispositivo bluetooth renombrado como "bomba"

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne
Ovación

Messi, ¿quién te conoce?: el jugador más popular del Mundial es Tim Payne

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año
Economía

El patentamiento de autos nuevos cayó más de 25 % en el quinto mes del año

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez
La Region

Decomisan más de 50 aves silvestres que vendían ilegalmente en Pérez

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo
La Región

Un año de intensas lluvias: Santa Fe acelera obras en 100 localidades de alto riesgo

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol
Economía

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Cattalini: Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción
Política

Cattalini: "Rosario no soporta más una Justicia federal atravesada por corrupción"

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
Economía

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago
Economía

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR
La Ciudad

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados
Policiales

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

El pueblo santafesino que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU
La Región

El pueblo santafesino que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita