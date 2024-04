Vigilia en Rosario para recordar a los héroes de Malvinas

La guerra de Malvinas, una herida que no está cerrada (gentileza Gonzalo Lauda)

Ex combatientes y autoridades, en la presentación de la vigilia que se realizará este lunes.

“Disfrutar de un momento de reflexión junto a los artistas y a todo el pueblo que se quiera acercar para llegar a las 24 y poder cantar el Himno Nacional homenajeando y honrando la memoria de aquellos que lo entregaron todo por la Patria en 1982. Esta es la mejor manera de hacerlo, la vigilia es algo que nos llena el alma”, expresó Claudino Chamorro, presidente del Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario .

La actividad es organizada por la Municipalidad de Rosario , el Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario (Asociación de Ex Combatientes) y Generación Malvinas . También cuenta con el acompañamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe.

En la presentación de la actividad, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, resaltó la importancia de este encuentro que se reedita año a año y cuenta con el apoyo de rosarinas y rosarinos: “En la ciudad tenemos una tradición, hemos construido junto a los artistas y ex combatientes la Vigilia más importante del país”. Además, mostró su apoyo a ex combatientes y héroes de Malvinas y destacó: “Los honramos porque son un ejemplo cotidiano, cada vez que la ciudad los necesita están presentes. Como así también agradecemos a los artistas locales que cada vez que los convocamos a este tipo de actividades no dudan en participar”.