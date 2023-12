Verano 2024: los protectores solares cuestan de 7 mil a 17 mil pesos

Uno de los aliados indispensables para evitar consecuencias negativas es el protector solar, que comenzó a ser un de uso masivo no hace tantos años ya que en décadas pasadas se desconocían las verdaderas secuelas de tomar sol sin cuidados, y apenas había unos pocos en el mercado. Es más, casi todos los productos relacionados con el sol eran aceleradores para brocearse más.

En un momento crítico a nivel económico, conocer los precios de esta temporada y las opciones que se ofrecen es importante. Además de tener en cuenta las recomendaciones profesionales para utilizar los protectores solares de la manera correcta porque hay innumerables datos que quizás no se conocen y son fundamentales para un cuidado eficaz.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario y zona informaron a La Capital que hay una oferta muy amplia de protectores que cuestan desde los 7.000 pesos a los 17 mil. Los más caros son los importados, que se consiguen poco.

Incluso hay marcas extranjeras que pueden adquirirse online que se ubican en los 49 mil pesos y más.

Si se recorren las estanterías en comercios del rubro de Rosario pueden observarse bloqueadores para el cuerpo, para el rostro, para los bebés, con color, sin color, con secado rápido, en aerosol, en crema y con factores de protección que van, en general, desde el 15 hasta el 80 o 100.

El que más salida tiene en la ciudad "es el factor 30 o 40 de secado rápido que no deja la piel grasosa ni tiene el característico aroma", contó Leonardo Jurado, prosecretario del Colegio.

"Uno de los más solicitados es el de una marca súper conocida en línea de cremas y protectores. Los rosarinos buscan el factor 30 o 40 de 250 mililitros. Si no se le da un uso muy continuo, el envase puede durar un mes o mes y medio para un grupo familiar típico. Su precio es 9.300 pesos", comentó el profesional.

"Luego empiezan a ser cada vez más caros de acuerdo al factor. Uno de 50 con efecto seco está 10 mil pesos", indicó Jurado.

Los faciales son más onerosos. "Vienen en menor cantidad con una formulación específica para rostro. La mayoría ronda los 8.500 pesos si son de marcas nacionales y 17 mil los importados, que ya no es tan fácil conseguir (economía argentina mediante)", remarcó.

Los destinados al cuidado de la piel de los bebés (vale destacar que hasta los 6 meses no deben estar al sol bajo ninguna circunstancia) vienen en envases pequeños y están en 6 mil pesos aproximadamente.

"Para intolerancias específicas de la piel, cuando se ha recomendado un bloquedor, tenemos que pensar en un factor 80 o más y allí estamos hablando de unos 10 mil pesos para 90 gramos. Es una protección bien fuerte de uso específico", señaló Jurado.

Un dato a tener en cuenta y que habla de que no todos prestan adecuada atención a los cuidados de la piel en relación al sol: "Algo muy buscado es el gel pos solar que que cuesta entre 5 y 6 mil pesos y ayuda a evitar la sensación de ardor en la piel. Algunos también lo piden para fijar el color, algo que no está recomendado para ese fin".

Las marcas alternativas de pos solares se ubican en los 4 a 4.500 pesos.

Lo ideal es adquirir los protectores solares en farmacias o perfumerías que brinden el asesoramiento adecuado, pero hay reglas básicas que se pueden considerar para no errar en el momento de la compra.

Cómo y cuándo aplicarlos

La dermatóloga Julia Bonifacio, a cargo del área de Dermatoscopía de Grupo Oroño dio varias pautas que son clave a la hora de elegir el mejor producto y no cometer errores que impidan lograr el cometido para el que se los necesita: cuidar la piel de los efectos nocivos del sol.

"Es necesario colocar el protector todos los días, con sol, sin sol, con nubes o lluvia. Eso debería ser así. Es cierto que nos cuesta a los que tenemos cierta edad, pero tenemos que tratar de incorporarlo a nuestra rutina diaria, antes de salir de casa", señaló.

"Muchos pacientes, especialmente las mujeres que son el 90% de las que consultan, me cuentan sus rutinas faciales súper completas con muchos productos y cremas, pero yo les digo que el aliado fundamental antienvejecimiento de la piel y para evitar el cáncer es el protector solar", destacó la profesional.

La médica destacó que personas de todas las edades deben usar en forma cotidiana el protector, no sólo en la playa, pileta o al aire libre. "El cuidado se recomienda siempre aunque sabemos que los primeros 20 años de exposición al sol son los que marcan en gran medida el destino de la salud de nuestra piel", dijo.

"Por eso, lamentablemente, vemos en consultorio tantas lesiones malignas. Antes no había ninguna conciencia. Hoy no se pude pensar que un padre o madre exponga a un chico al sol sin protector pero eso no sucedía décadas atrás", explicó.

"El protector debe aplicar en todo el cuerpo. Si no hay indicación especial con un factor 30 estamos cubiertos para una exposición normal que no debe ser en horas pico. Debe renovarse cada cuatro horas y en períodos más cortos si nos metemos al mar, al río o a la pileta", enfatizó.

"Es importante conocer que hay que ponerse protector solar media hora antes de estar al sol porque el efecto de cuidar la piel de la radiación solar no es inmediato", señaló Bonifacio.

Ojo con el vencimiento

Una vez abiertos, los protectores solares pueden utilizarse durante seis meses, no más. Así que es hora de revisar cajones y estantes, y tirar los del año pasado.

Independientemente de la fecha que diga en el envase empiezan a perder eficacia cuando comienzan a utilizarse, explicó la dermatóloga. "Tampoco son efectivos si se los ha dejado a la luz del sol. No es raro ver gente en la playa o pileta que saca el producto del bolso y lo deja expuesto. Lamentablemente una vez que pasa eso no tiene el mismo efecto de protección".