Vecinos de barrio Parque, jaqueados por robos de medidores de agua y picaportes

La mujer apuntó principalmente al mercado ilegal que se mueve en torno a la comercialización del bronce u otros metales. “Hay que agarrar a los compran ese material. Hay un vecino que filmó al ladrón que se llevaba el medidor de agua, y se vio claramente que tipo se llevaba todo en una bolsa llena. La semana pasada se alzaron con cinco medidores y esto era una laguna y nos quedamos sin agua”, agregó.

robo picaportes 2.jpg En barrio Parque también proliferaron los robos de picaportes. Muchos vecinos los reponen por piezas de plástico. Foto: Francisco Guillén / La Capital.

La vecina reconoció que Aguas Santafesinas “llega rápido a reponer los medidores, pero se levantan las veredas y se aflojan las baldosas. Es un desastre”. Otro habitante ratificó el testimonio anterior y contó que el rango de robos se amplió desde hace un tiempo a los picaportes. “Se llevaron los picaportes de varias casas y la semana pasada sustrajeron dos medidores más. Por el barrio están robando muchísimo. En cuanto a seguridad acá es complicado como en todo Rosario. Estos robos así son continuos”, agregó.

Antecedente en el mismo lugar

Vecinos de la avenida Francia y Viamonte ya habían dado cuenta de los robos de medidores. El viernes 30 de diciembre varias casas se encontraron a primera hora de la mañana con que no tenían agua.

robo medidores barrio Parque 2.jpg

Los usuarios afectados se encontraban en esa mañana ante un panorama incierto con un día que, meteorológicamente, también fue agobiante. “Esta mañana me desperté y comprobé que no tenía agua. Eso no me llamó la atención, porque es normal que a veces corten el servicio para hacer limpieza o mantenimiento. Pero cuando salí a la calle, me encontré con este pequeño río. Esperemos que lo arreglen rápido. Por lo pronto, deberían cortar el suministro para que no se siga derramando agua”, sostuvo el muchacho.

El vecino contó que esta era la primera vez que le robaron el medidor de agua, pero que otros habitantes de la zona sufrieron el mismo problema y que, además de esos instrumentos, en la zona “se roban muchos picaportes de las puertas”.

“En seguridad en general, el barrio está bien. Pero para estos robos aprovechan cuando no hay nadie”, agregó.