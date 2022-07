Vacaciones de invierno en Rosario: las reservas oscilan entre un 75% y 85%  

El Paraná en todo su esplendor, uno de los atractivos de Rosario que concita el interés no solo de los rosarinos sino de gran cantidad de turistas cada invierno.

"Hay mucha demanda en Rosario para las vacaciones de invierno. Todos los fines de semana vienen turistas a la ciudad. A pesar del frío, la gente quiere navegar por el río Paraná", aseguró Díaz sobre el panorama de la ciudad como destino turístico.

La dirigente de la Arav explicó que "desde las agencias de viaje ofrecemos a otras provincias paquetes de una semana, a veces de tres noches, con paseos y circuitos gastronómicos. También hay una oferta de turismo regional. Por ejemplo, a San Nicolás viene mucha gente a conocer el santuario de la Virgen y luego se llega hasta Rosario. A la ciudad llega gente en pareja, amigos, por ahí la familia viaja más en vacaciones de invierno, pero también vemos matrimonios, grupos de amigos".

En ese sentido, la referente de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes explicó que "la oferta cultural que tiene Rosario es enorme, la arquitectura es un atractivo de la ciudad y las visitas para disfrutar el patrimonio arquitectónico van mas allá de conocer el Monumento a la Bandera. Las reservas para las vacaciones están entre el 75 y el 85%, es una buena temporada para Rosario".

Acerca de cuáles eran los destinos elegidos por los rosarinos en esta época tan dura, Díaz comentó que "en materia de destinos de turismo nacional eligen las cataratas del Iguazú y la nieve de Bariloche. También se vende algo para viajar al Caribe y Europa".

Al ser consultada si había impactado en los viajeros la situación económica, la que se vio agravada por la salida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y su reemplazo por Silvina BatakisDíaz comentó: "Las personas están expectantes por los cambios en el ministerio de Economía, pero no por eso dejan de viajar. La restricción que existe es la que había hasta ahora, no se puede comprar con tarjeta de crédito y en cuotas un viaje al exterior. Puede abonarse en pesos, ya sea en efectivo o través de la tarjeta de crédito, pero en un solo pago".