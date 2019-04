Una iniciativa que integra a todos los alumnos

Alejandra Fassi es profesora de sordos y se desempeña en la Escuela Especial Nº 2.028 de la ciudad de Santa Fe. La docente realizó la capacitación en Tertulias Literarias el año pasado y tomó el desafío de aplicarlo entre los jóvenes sordos de su institución.

"Con un grupo de seis adolescentes de 15 a 19 años trabajamos con el libro Cuentos de la Selva y fue realmente un desafío, tanto para ellos como para mí. Tuvieron que interpretar el libro, buscar imágenes en la computadora si no entendían los términos, porque ellos se refuerzan con las imágenes para tener una mejor comprensión", contó la docente. "Cuando vieron el libro por primera vez, me decían que era imposible llegar a interpretarlo. Pero lo hicieron muy bien, más que nada con la historia de «La tortuga gigante». Empezaron con una línea, luego el párrafo, fuimos complejizando. Me sirvió mucho el respeto por el turno de cada uno que proponen las pautas Tertulias, no sólo para este sino para otros espacios", amplió.

"Fue una tertulia en lengua de señas, y oralizada también, en el caso de los dos alumnos con implante coclear. Este año quiero volver a aplicarlo", indicó Fassi.