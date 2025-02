Una humilde casa quedó destruida por un incendio en Empalme Graneros

Al lugar acudieron efectivos del de cuartel central de Bomberos Voluntarios y del cuartel norte de Zapadores. Las causas del siniestro no estaban para nada claras. Fuentes oficiales indicaron que al momento del arribo de los socorristas no había nadie a cargo de la vivienda.

Voceros de Bomberos Voluntarios indicaron que no estaban claras las causas del incendio y que la casa estaba prácticamente vacía. “Adentro no había elementos que indicaran que estaba habitada. Fue un incendio generalizado que destruyó todo el inmueble, pero no hubo heridos”, destacaron las fuentes.