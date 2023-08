Una cafetería de barrio Agote enfrenta la crisis económica con una pizca de humor

Por si hiciera falta aclarar, la empleada aseguró que “todavía no llegó nadie con un dólar billete”, y brindó los precios de los productos más solicitados en el local: “Un café con leche está 600 pesos, y con dos medialunas, hoy, está en 800 pesos. A nosotros, los proveedores nos avisan una semana antes que van a aumentar los precios, pero hace una semana que no está ingresando mercadería, como pastas, aguas saborizadas y gaseosas. Nos dicen que no pueden enviar porque no tienen precio”.

“El café aumentó hace dos semanas con la especulación de lo que iba a ocurrir antes y después de las elecciones. Esta semana bajó bastante el consumo. De hecho, el domingo a la tarde no abrimos porque no circulaba gente en la calle. Hace tiempo que vemos que hay poco movimiento de gente los domingos a la tarde”, agregó.