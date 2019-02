Un rosarino ganó $92 millones en el Quini 6 Revancha

Un rosarino ganó más de 92 millones de pesos en la modalidad Revancha del sorteo 2647 el Quini 6. El nuevo millonario jugó la afortunada boleta en una agencia de Cabal al 1000 bis, en Empalme Graneros, la zona noroeste de Rosario. "La verdad es que desde la misma noche del miércoles hay un revuelo bárbaro en el barrio. Todos muy eufóricos y felices de que el pozo haya quedado acá, donde hay tantas necesidades ante la crisis", resaltó Graciela, la propietaria de la agencia de la suerte.

Los números de la boleta ganadora que fueron sorteados la noche del miércoles en la ciudad de Santa Fe fueron el 12, 14, 20, 26, 36 y 43 y con esa secuencia se adjudicó el premio mayor en el Quini 6, con 92.624.176,95 pesos.

La agencia de la zona noroeste que vendió el boleto ganador se alzó con una suma estímulo que con los descuentos impositivos supera el medio millón de pesos.

Ganador desconocido

En diálogo con LaCapital, Graciela aclaró que el ganador aún no se había presentado en la agencia y desconocía la identidad del afortunado apostador.

"No sabemos quién fue el ganador, probablemente sea alguien del barrio, aunque no descartamos que haya sido alguien que estuvo de paso y se detuvo a comprar una boleta", apuntó.

Graciela contó que se enteró de la noticia a través de sus vecinos. "Me empezaron a llamar todos los conocidos, yo no había visto el sorteo así que me puse a buscar y no lo podía creer. Me emocioné mucho y no pude dormir toda la noche", confió.

Primera vez en 20 años

En más de veinte años de trabajo en la agencia de juegos, Graciela no había logrado vender un pozo tan grande. "Si habíamos vendido premios y pozos menores, pero una suma tan grande como la de ahora, nunca nos había pasado", agregó.

El efecto que generó la difusión de esta noticia fue inmediato. Ayer, la agencia tuvo mucha más gente comprando boletas de distintos sorteos que otros días tras conocerse que la agencia de Graciela había vendido el super pozo del Quini.

La vendedora de la boleta ganadora estimó que el nuevo millonario no pasará por su agencia. "Por lo general, por razones de seguridad van directamente a la sede de Lotería a hacer los trámites para evitar problemas", acotó.

Para Graciela , el premio estímulo que le otorga Lotería de Santa Fe por haber vendido la boleta de la suerte "es una gran ayuda, viene realmente muy bien en estos momentos económicos tan complicados".

El juego y la crisis

En ese sentido, cuando este diario le preguntó si a raíz de la crisis la gente jugaba más para salvarse o por el contrario le costaba juntar la plata para conseguir el ticket, Graciela respondió: "Si bien a la gente le cuesta conseguir la plata para jugar, cuando hay pozos grandes como pasó esta semana hace el esfuerzo y juega para tratar de conseguir una alegría".

Hace poco más de un año, el 3 de diciembre de 2017, otro rosarino se había alzado con un premio grande en el Quini 6.

Aquella oportunidad el afortunado apostador se alzó con más de 16 millones de pesos merced a la combinación 00, 07, 09, 18, 23 y 42, tras una jugada que realizó en la agencia de Mendoza 1551, en pleno centro de la ciudad.