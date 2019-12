La interna del gremio de taxistas se volvió a subir de temperatura. El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yannotti, advirtió hoy que el móvil policial que está apostado frente a la sede del gremio podría ser retirado y vaticinó nuevos enfrentamientos porque Horacio Boix quiere volver.

En la últimas horas trascendió un audio en el que Boix revela sus planes para desembarcar en el sindicato y "volver a ocupar" su lugar en la institución.

"Estamos preocupados. Ayer el comisario de la zona nos dijo que, por el cambio de la cúpula de seguridad de la provincia, probablemente nos retiren el patrullero. Todo esto coincide con una nueva amenaza que tuvimos del exsecretario general (Horacio Boix), quien le informó a uno de nuestros compañeros de comisión directiva que esta 'juntando a personajes' para ir a tomar el sindicato. La grabación ya la tiene el fiscal", contó Yannotti al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho.

"A Boix no le cayó la ficha de que ya no tiene nada que ver con el Sindicato de Peones de Taxis"

Boix fue denunciado por la actual comisión directiva por malversación o manejo irregular de fondos del gremio y poco después fue expulsado del sindicato. El conflicto, que detonó tras el choque que Boix protagonizó manejando un auto importado, contra un patrullero policial, derivó en balaceras contra la casa del propio Yannotti y de otros empleados del gremio.

Yannotti confesó estar preocupado "porque el sindicato está abierto y funcionando como nunca. En estos 100 días que llevamos conduciendo el gremio, le hemos dado otra impronta diferente a la que tenía con Boix. Ahora está lleno de trabajadores y agregamos servicios. Casualmente, este sábado vamos a tener una asamblea, para explicarle a los compañeros lo que hemos hecho y lo que proyectamos".

taxistas.jpg El líder del Sindicato de Peones de Taxis. Foto: La Capital / Archivo.

Asimismo, señaló que "lamentablemente al señor Boix no le cayó la ficha de que ya no tiene nada que ver con el Sindicato de Peones de Taxis. Hay una situación legal todavía por parte de la Justicia santafesina, que no se expidió en la causa por malversación de fondos".

También recordó que Boix, denunciado por el propio Yanotti por manejo irregular de fondos del sindicato, fue expulsado de la entidad en una asamblea que se hizo el 19 de octubre pasado.

"Fue una decisión unánime. 140 votos en contra y apneas dos a favor. Fue impresionante la adhesión que tuvo la suspensión de Boix", señaló el actual jefe del sindicato.

"Nuestros fundamentos son concretos. En este tiempo, hubo cinco balaceras, más las amenazas. Todos los meses recibimos pruebas nuevas sobre la malversación de fondos de Horacio Boix. Seguimos pagando créditos que este señor tomó para uso personal, y que hoy está pagando el sindicato", concluyó.