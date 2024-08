Tras la polémica con su exproductor, Leda vuelve a escena en Buenos Aires

Lejos de la ex Rural, Leda vuelve al ruedo

En la misma presentación se remarca además que se tendrá "el honor de recibir a Leda Bergonzi, quien ofrecerá su ministerio musical creando un ambiente de alabanza y adoración".

454672437_18123327247375247_7584749512485745507_n.jpg

Una relación que no prosperó

Precisamente, "el ministerio musical" de Leda quedó envuelto en una polémica la semana pasada cuando su exproductor denunció públicamente que la presunta sanadora lo había estafado. Entre otras cosas, el hombre aseguró que Leda no quiso firmar contrato ya que aseguró que "la iglesia la controlaba", dejó entrever que la fundación Soplo de Dios Viviente no tendría todos los papeles en regla y criticó que Leda con su secretaria intentaron hacer negocios por detrás suyo. "Duele la estafa en nombre de Dios. Es un lobo con piel de cordero", sostuvo.

Casi en paralelo con esta denuncia, la Municipalidad de Rosario informó que la cantante no podrá seguir utilizando el predio de la exRural, en el parque Independencia, para realizar sus multitudinarios actos de fe y alabanza. ¿La razón? La utilización del predio del parque Independencia por parte de la fundación Soplo de Dios Viviente fue producto de un convenio firmado en los primeros días del año entre esa entidad y el municipio, que llegó a su fin.

>> Leer más: Los encuentros de fe de Leda Bergonzi no volverán al predio de la ex Rural

En tanto, la relación entre Castillejo y Leda no fue de las mejores. tenían pautadas presentaciones en distintos puntos del país donde no se vendieron las entradas que pensaban que iban a vender con los shows musicales.

Leda en Mendoza Promoción del show de la "sanadora" rosarina Leda Bergonzi

El 15 de julio en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza fue la primera cita. Un espacio para 2.000 espectadores, pero Leda y su productor lograron vender menos de 700 entradas.

“Por cada show cobró 2 millones de pesos y me aclaró que no lo podía facturar por problemas por la Afip. Tengo todo documentado”, fustigó Castillejo, quien dejó entrever que la fundación Soplo de Dios Viviente no tendría todos los papeles en regla.

Castillejo contó que tras el viaje a Mendoza, sus colegas le advirtieron algo que estaba ocurriendo a sus espaldas: “En medio de los shows y las proyecciones, me llama gente del rubro y me dicen que me estaba estafando. Ella y su secretaria se iban a Buenos Aires a reunirse con mis contactos y cerrar los negocios por atrás”, denunció.

Leda y declaraciones que sumaron polémica

Leda ganó popularidad por su supuesto "don espiritual" y eso la llevó a que sus presentaciones sean cada vez más convocantes, con asistencia de personas de distintas partes del país. La mujer oficiaba reuniones en 2023 en la Iglesia Catedral y, a mediados de año, pasó por la iglesia Inmaculada Concepción hasta desembarcar en Metropolitano del shopping Alto Rosario. Tras llegar a un acuerdo con el municipio, Leda logró realizar sus ceremonias en el predio ubicado en 27 de Febrero y Oroño. Pero la última reunión espiritual de Leda en el predio de la ex Rural se realizó este martes.

Leda generó una fuerte polémica a principios de este año cuando, de visita en Chile, dijo que el cáncer "tiene un origen, que es -la falta de perdón. El cáncer es todo emocional. Es una enfermedad del hoy, creo que es una enfermedad que, para los que trabajamos en la salud, sabemos que es reincidente y que hay mucha gente que la tiene. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón". Tras esas declaraciones, le salió al cruce la Asociación de Oncología de Rosario y el propio Arzobispado no la respaldó.

También, la mujer tuvo declaraciones desafortunadas en el programa de Mirtha Legrand, donde se refirió a las personas transexuales. “Mirá, nosotros evangelizamos. Una de las misiones es evangelizar a las chicas de la calle, a los trans, los trabajadores de la noche. Hablás con ellos y te cuentan cómo arrancaron a cambiar su sexo. ¿Por qué? Muchos dan con que es por un enojo y una falta de perdón”.

leda.png

En este caso, fue el diputado nacional Esteban Paulón quien le respondió: "No Leda, la identidad de género o la orientación sexual de una persona no está definida por "un enojo" o "una falta de perdón". La diversidad de formas de la sexualidad humana no tienen un origen. Lamentable que un mensaje de fe, se transforme en un mensaje de odio".