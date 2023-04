Transporte público: otra vez hay tensión por el retraso de los subsidios nacionales

colectivo El sistema de transporte otra vez vuelve a estar en jaque por la demora en la llegada de los subsidios nacionales. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El empresario volvió a advertir algo que “así no se puede seguir trabajando. De esta forma, el transporte va camino a un caos total nuevamente, porque no se puede invertir, no se puede proyectar nada si no sabemos cuándo enviarán los fondos” .

Ingaramo aseguró que “todo ese dinero es para pagar salarios", y explicó: "La fecha tope para abonar sueldos es el lunes próximo (10 de abril), pero como viene el fin de semana largo se anticipan fondos, pero no tenemos para pagar los sueldos. Ya se lo anticipamos a la provincia y a los municipios. Veremos qué solución se puede encontrar. Lo cierto es que estamos agotados. No sabemos con quién hablar”.

“El Ministerio de Transporte hace oídos sordos a nuestros reclamos. Mientras tanto, al Área Metropolitana de Buenos Aires le otorgaron más dinero para todo el año. Seguimos con una asimetría de 4 a 1. La situación no da para más. Hay una crisis extrema. No se pueden comprar unidades y vamos camino a un deterioro mayor del transporte”, agregó Ingaramo.

Ingaramo advirtió que “si no hay una intervención clara del Estado no vamos a poder mejorar los servicios. Tenemos costos fijos. Tenemos una tarifa puesta, no la fijamos nosotros, y los subsidios están establecidos dentro de las tarifas. Si no recibimos esos aportes no podemos hacer frente a estas cuestiones. El transporte de Rosario tiene un descalabro del 60 por ciento”.

Por último, estimó que la tarifa del transporte en Rosario “debería estar en $160, y sin subsidios debería costar el doble", y detalló: "Si no hay aportes de subsidios, el transporte funciona con tarifas, como ocurre en todo el mundo. El boleto en Río de Janeiro vale 6 reales que es un dólar. En España, un euro con 50. Acá el servicio se va a deteriorar cada vez más”.