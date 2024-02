Transporte en alerta: Javkin evalúa ir a la Justicia para garantizar los fondos de Nación

Al ser consultado sobre a cuánto se iría el boleto de colectivos, Javkin dijo: "En ningún caso, en ninguna de las ciudades podríamos hablar de menos de mil pesos. Con lo cual se configuraría un absurdo, porque si se aplica como lo comunicó la Nación, debería aportar el subsidio de la Sube, con lo que también aumentaría el aporte pero de forma indirecta. Es una medida que tampoco tiene lógica desde el punto de vista del cuidado de los recursos".

El intendente, que afirmó que ya estuvo en contacto con el gobernador Maximiliano Pullaro y con el ministro del Interior, Guillermo Francos, hizo especial hincapié en la continuidad de las acciones inequitativas entre el interior y el Amba: "Se generaría una mayor distorsión entre Amba e interior, por lo cual un obrero, una enfermera o docente del interior pagaría un boleto y, nuevamente, en el Amba se pagaría un tercio de ese boleto".

Sobre una posible represalia del gobierno nacional contra mandatarios del interior, Javkin consideró: "Esta no es una represalia contra los que gobernamos sino que es contra quienes son usuarios del sistema de transporte, algo que le trasladamos al ministro del Interior de la Nación. Es una quita de subsidios selectiva a quienes no vivimos en el Amba".

Sostenimiento del sistema

El intendente consideró que al haber un problema de fondo, si no se soluciona no habrá posibilidades de sostener el sistema a menos que se eleve la tarifa a la cifra mencionada: "No es un problema de particularidades. Si se corta el aporte nacional, el problema será de sostenimiento en general y no habría manera de seguir prestando el servicio bajo ninguna modalidad, excepto que se aumenten las tarifas a montos que implicarían la caída de usuarios y una injusticia aún mayor".

Tampoco pudo dar precisiones sobre cuándo podría comenzar a evaluarse aumentar el boleto ya que "hasta ahora sólo tenemos un comunicado": "Hay intendentes de casi todas las provincias que se están comunicando con sus gobernadores y con el Ministerio del Interior. Somos más de 45 ciudades que prestamos el servicio de transporte".

Ante este panorama, Javkin remarcó que se deberían duplicar o triplicar, en algunos casos, los costos de los boletos "lo cual haría imposible el funcionamiento del servicio". Es por ello que apeló al "sentido común" y manifestó: "Vamos a ir a plantear a Buenos Aires. Es una medida que hoy está vigente por la ley de presupuesto, que se prorrogó y no está actualizada pese a la inflación".

"La actividad del transporte es esencial para que funcione la actividad productiva. Estamos dispuestos a discutir un sistema de subsidios a la demanda, que es lo que plantea el comunicado, pero desarrollar eso en 15 o 20 días es imposible. Los intendentes que firmamos el comunicado no tenemos negativa a discutir el sistema, pero se debería partir de la base de que un ciudadano argentino que vive en La Matanza es igual a uno que vive en Rosario, Córdoba o Corrientes", manifestó Javkin, para cerrar: "Si no hay soluciones para la gente, el desencanto va a ser mayor independientemente de a qué parte de la grieta se le quiera atribuir el desencanto. Esta medida no resuelve el problema y nosotros queremos resolverlo".