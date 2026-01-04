La Capital | La Ciudad | Choque

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

El accidente ocurrió entre Gualeguaychú y Fray Bentos. La mujer estaba embarazada y no lograron salvar al bebé. Hay un único sobreviviente del choque

4 de enero 2026 · 08:19hs
El choque dejó como saldo cuatro víctimas fatales

El choque dejó como saldo cuatro víctimas fatales

Un choque frontal ocurrido este viernes por la mañana en la Ruta Nacional 136, en el tramo que une Gualeguaychú con Fray Bentos, dejó un saldo de cuatro víctimas fatales y un único sobreviviente: un niño de dos años que será dado de alta en las próximas horas. Entre las personas fallecidas se encuentran un matrimonio rosarino, una mujer uruguaya y el bebé que una de las víctimas llevaba en su vientre.

El accidente se produjo pasadas las 9, a la altura del kilómetro 31 de la traza, en circunstancias que todavía son materia de investigación judicial. El impacto fue de extrema violencia y generó un amplio operativo de emergencia que mantuvo interrumpido el tránsito durante varias horas.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo a las primeras pericias, una camioneta Kia conducida por una mujer uruguaya de 48 años se habría cruzado de carril y colisionó de frente contra un Chevrolet Cruze que regresaba desde Uruguay hacia Rosario. En ese vehículo viajaba una familia rosarina que volvía a la ciudad tras cruzar la frontera.

El impacto frontal provocó la muerte inmediata de los conductores de ambos rodados, mientras que los demás ocupantes fueron trasladados de urgencia a centros de salud.

Las víctimas fatales

El siniestro sucedió aproximadamente a las 9,30, fue un choque frontal entre una camioneta Kia conducida por Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, domiciliada en Fray Bentos, y un Chevrolet Kruze donde viajaban Germán Perrone, rosarino de 39 años, su esposa Sabrina Judith Onyskin, que estaba embarazada, y el pequeño Fausto Perrone Onyskin.

Por las primeras investigaciones, los rosarinos viajaban hacia la Argentina, mientras que la mujer fraybentina regresaba a su ciudad uruguaya luego de haber dejado al esposo en la estación de servicio.

La conductora uruguaya perdió el control de su camioneta,posiblemente al pisar un espejo de agua en medio de una lluvia en la zona fronteriza, cuando iba a una velocidad de 110 kilómetros. La mujer “voló” de su auto y falleció en el lugar. También murió en el momento Germán Perrone, quien quedó atrapado y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

La mujer embarazada fue trasladada al hospital Centenario, donde murió de un paro cardiorrespiratorio traumático y falleció a las 13,15. Le extrajeron el bebé e intentaron salvarlo, pero el neonato también falleció.

El único sobreviviente

El único sobreviviente del choque fue Fausto Perrone Onyskiw, hijo del matrimonio rosarino. El niño, de dos años, sufrió lesiones leves y permaneció internado bajo observación médica, acompañado por su abuela. Este sábado se confirmó que recibirá el alta médica tras evolucionar favorablemente.

Desde el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia Copnaf informaron que el menor se encuentra clínicamente estable y que continúa recibiendo acompañamiento y contención institucional.

Investigación en curso

La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Bartolo, quien ordenó una serie de peritajes para determinar las causas del siniestro. Entre las medidas dispuestas se encuentran el análisis de la mecánica del impacto, la velocidad de los vehículos, las condiciones de la calzada y la situación climática al momento del choque.

Mientras se desarrollaban las tareas periciales y el retiro de los vehículos, el tránsito en la Ruta 136 permaneció interrumpido durante varias horas, con desvíos y demoras en uno de los pasos internacionales más transitados de la región.

Noticias relacionadas
El trágico choque en la ruta nacional A012 sucedió este lunes entre Roldán y Zavalla

Un automovilista se estrelló contra una alcantarilla y murió en la ruta A012

Fuerte choque en zona sur. El rescate de uno de los ocupantes del auto volcado.

Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

un auto de coleccion de 180 mil dolares choco en buenos aires y quedo destruido

Un auto de colección de 180 mil dólares chocó en Buenos Aires y quedó destruido

dos helicopteros chocaron en el aire en nueva jersey: un muerto y un herido

Dos helicópteros chocaron en el aire en Nueva Jersey: un muerto y un herido

Ver comentarios

Las más leídas

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Lo último

Nicolás Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York

Nicolás Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Los venezolanos de Rosario respaldaron la acción de Estados Unidos

Se concentraron frente al Mercado del Patio y dijeron que la intervención a su país significa “la apertura de un camino”

Los venezolanos de Rosario respaldaron la acción de Estados Unidos
La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

Por Morena Pardo
Zoom

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136
La Ciudad

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Ovación
La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa
Ovación

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

Newells recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Newell's recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Policiales
El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

La Ciudad
Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136
La Ciudad

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque frontal en la ruta 136

Barrio España y Hospitales, donde los superhéroes salvan vidas

Barrio España y Hospitales, donde los superhéroes salvan vidas

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Rosario se distingue como una capital de las danzas

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side