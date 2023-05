Tiros, piedrazos y amenazas en una masiva feria de la zona oeste

Todo se desencadenó minutos antes de este mediodía, cuando dos muchachos con cascos de motociclistas colocados para que no se les vieran los rostros se acercaron hacia el puesto de venta de artículos de telefonía celular que una mujer tiene en esa feria desde hace más de una década. "Se aparecieron delante del puesto y me dijeron que para trabajar ahí les tenía que pagar a ellos todas las semanas. Primero creí que era una broma, porque nunca me había pasado algo así, pero de pronto vi que uno de ellos comenzó a forcejear con mi hija y le disparó", narró Alejandra (no es su verdadero nombre, pero prefirió no darlo por temor a represalias).