Tiene cáncer de mama y cuestionó a la obra social por las demoras para acceder el tratamiento

"Estoy acá desde las 13 y hasta que no me vaya con una respuesta concreta no me voy a mover ", sentenció desesperada en declaraciones a La Capital, Flavia Campeis (37 años) , una periodista que suele cubrir la actualidad del Cordón industrial a quien le detectaron cáncer de mama el pasado 16 de diciembre.

"La obra social sale muy cara y la pago como corresponde; lloré, grité y hasta me enojé porque ya no sé más qué hacer. Estoy cansada que el sistema de salud de las obras sociales especula con la vida de las y los pacientes. El cáncer avanza como loco en mi cuerpo, mientras tanto tengo que esperar hasta después del último día hábil ; parece que les conviene que los pacientes mueran antes que cubrirles el tratamiento", sostuvo visiblemente ofuscada por la situación.

Embed Dormir tranquila es lo que no puedo hacer por culpa d @Medife

Me angustian más sus demoras que el diagnóstico de cáncer.

Para todo mil vueltas y hasta el último día para que autoricen estudios y medicaciones oncológicas urgentes

Este cartel tengo frente a mí, ahora esperando pic.twitter.com/zhak1ingAK — Flavia Campeis (@FlaviaCampeis) February 24, 2023

Y en esa misma sintonía, sentenció: "Me dio metástasis porque Medifé me hizo esperar hasta lo último". Sucedió que Campeis comenzó a cargar los datos ni bien se enteró del diagnóstico y desde ahí en adelante aseguró que todo se hizo muy difícil de sobrellevar por los tiempos burocráticos que debió afrontar.

"Me detectaron cáncer de mama el 16 de diciembre, entonces tuve que cargar todos los estudios en una base de datos porque en estos lugares no te atienden personas", comentó con marcado sarcasmo.

Y continuó: "De ahí en adelante siempre fueron plazos y más plazos de entre 10 y 15 días hábiles para recién poder autorizar estudios. No me querían dar la autorización, tuve que venir a quedarme dos horas y cuando me enojé, en ese momento , recién avanzaron: pasé horas en Presidente Roca al 900 (donde se encuentra la oficina de Medifé), vi entrar gente desesperada y a todos le dicen que están en los plazos pertinentes, es una vergüenza", cuestionó.

E insistió con el agravamiento del cuadro: "Ahora tengo que afrontar un tratamiento oncológico con metástasis en esternón y costilla por la demora del tratamiento, ya que esta enfermedad avanza muy rápido".

Sin embargo, agregó que una vez que estaba todo previsto para la autorización del tratamiento, le dijeron que le faltaba un estudio que su oncóloga no le había pedido. "Quería saber si está todo correcto, me dijeron que sí, pero que me faltaba un estudio que mi médica me dijo que no me lo tenía que hacer. Entonces hizo una historia clínica y ahí, para colmo, me entero que tengo grado IV", comentó desesperada.

Con el correr de la tarde, la paciente de 37 años había logrado conseguir la tan ansiada autorización médica para presentar en el laboratorio que deberá cubrirle la medicación a la que deberá acceder de manera mensual para tratar la enfermedad.

"Gracias a todo el escándalo que tuve que armar de manera innecesaria me dicen que me van a dar la autorización. Me tuve que atrincherar desde las 13 para exigir respuestas, todavía no se cuándo el laboratorio me va a entregar los medicamentos, que cuestan más de $1,3 millón por mes", abundó.

Y concluyó: "Estoy acompañada de mi pareja y un grupo de amigas y no me voy a ir hasta que no me den una solución; me interesa salvar mi vida y que esta obra social trate como seres humanos a las personas a sus afiliados".