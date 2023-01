Terminal Puerto Rosario: los trabajadores siguen sin ingresar y la empresa habla de "huelga ilegal"

Este jueves, el gerente de TPR, Leonardo Feltrinelli, en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , explicó que "el lunes se firmó un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre el Supa, la empresa y la ministra Kelly Olmos". El directivo precisó que en ese acuerdo "se otorgó un aumento salarial de casi el 80% de los estibadores, que lleva los salarios $ 330 mil en marzo, además de reconocer un porcentaje muy significativo de los jornales no trabajados en noviembre y diciembre y se reincorporan a 20 de 25 trabajadores despedidos ".

"Había un límite para nosotros y era la no reincorporación de cinco trabajadores que se mostraron muy violentos y para los cuales se elaboró un acuerdo especial de salida y para quienes está disponible una indemnización, incluso considerando que todos ellos fueron despedidos con causa", amplió.

Feltrinelli fue contundente al señalar que "el puerto continúa bloqueado". Abundó: "Estamos convocando a los estibadores en todos los turnos y nadie se presenta. Sabemos del temor que existe a las represalias, todo generado por un grupo minúsculo asociado a estas personas que ya no pertenecen a la empresa".

Incluso el gerente de TPR comentó que este jueves, a las 6, "un grupo de fuerzas especiales se hizo presente en el portón principal y ni con esas condiciones los trabajadores se presentaron a trabajar. Vamos a repetir esa situación cuando deba ingresar el turno del mediodía Hoy lamentablemente estamos hablando de una huelga ilegal, el acuerdo entre la empresa y el sindicato está rubricado. Entiendo que ya no se puede acceder a ninguna instancia superadora".

La voz de los trabajadores

En tanto Hugo, uno de los trabajadores que continúa la vigilia en la puerta de 27 de Febrero y Acceso Sur, dio su versión de los hechos por LT8: "Nosotros no le estamos prohibiendo la entrada a los trabajadores. Hay situaciones que no nos favorecen, como los compañeros despedidos. Sabemos que con esa medida se corre el riesgo de que se abra un antecedente para nuevos despidos. Por eso estamos acá, para decirles tanto a la empresa como al sindicato que lo único que queremos es trabajar y que no quede nadie afuera".

"Hoy entró un colectivo con policías y otros se quedaron montando guardia. No queremos llegar a episodios violentos con la policía. Entendemos que es su trabajo, pero lo único que pretendemos es entrar a trabajar todos", concluyó el estibador.