Taxistas harán una caravana hasta el municipio para protestar contra Uber

>> Leer más: Aunque es ilegal, hay cada vez más autos de Uber trabajando en Rosario

"Estamos viendo cómo caen las fuentes de trabajo porque la rentabilidad es cada vez menor producto de una tarifa desfasada, con viajes que se pierden por la situación económica y por la actividad de aplicaciones ilegales", detalló Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar).

Destacó que el servicio de Uber "no está controlado ni monitoreado por el municipio, no tienen inspección técnica correspondiente y no se sabe quién trabaja. No sabemos si es un delincuente, un violador o un drogadicto el que maneja".

“Se lo venimos manifestando hace tiempo al intendente Pablo Javkin, pero tenemos falta de respuestas claras para erradicar esas aplicaciones que precarizan y que ponen en riesgo a la ciudadanía”, sostuvo Díaz.