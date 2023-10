Taxistas advierten que "aún flexibilizando requisitos será imposible cambiar autos"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el representante de una de las entidades que existen en el sector taxista sostuvo: “Las 360 licencias que se otorgaron en 2013 tenían una serie de requisitos, entre los cuales estaba el de contar con autos que no deberían pasar los 3 años de antigüedad o de los 100 mil kilómetros que deberían tener los autos”.

El delegado de Catiltar precisó que los inconvenientes para adquirir un auto nuevo son insalvables “independientemente de la antigüedad de auto que se exija. En este caso, el intendente dice que debe ser de 5 años, algunas asociaciones taxis hablan de siete años y en Catiltar creemos que, de manera excepcional, se deberían respetar los diez años de antigüedad que marca la ordenanza vigente”.

“Hoy en día, la mayoría de los taxistas que quieran renovar sus unidades no podrán hacerlo. Hay más de 260 titulares que deberían cambiar sus coches, todo eso independientemente de lo que tienen que pagar del canon y de las transferencias, que hoy en día rondan los 700 mil pesos. Un auto que tenga cinco años de antigüedad, hoy cuesta cerca de 8 millones de pesos”, subrayó.

Y enseguida Díaz se preguntó “¿Qué taxistas tendrá ese dinero para cambiar la unidad y comprometerse a pagar un canon de 800 mil pesos, más allá de la posibilidad de pagar a tres años a un interés financiero, que terminaría pagando más del doble”.

“Se han otorgado licencias por diez años y la gente no puede pagar las cuotas del plan de ahorro que rondan los 100 o 120 mil pesos. Un Fiat Cronos, que es un vehículo estándar para el servicio y de los más económicos, en septiembre del año pasado estaba a 3 millones 300 mil pesos, hoy está a casi 9 millones. A ese panorama hay que sumar la tarifa desfasada. No quisimos aumentar más de la cuenta, porque teníamos miedo de que la gente no quiera tomar taxi y ni que hablar de las aplicaciones ilegales que trabajan en Rosario que quitan el trabajo a los taxistas”, agregó.