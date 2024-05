Superparo estatal en la provincia: este miércoles van a la huelga agentes públicos, docentes, municipales y médicos

El líder de los municipales, Antonio Ratner, señaló que los municipales no han tenido ofertas salariales con provincia.

Un superparo estatal de 48 horas arrancará este miércoles en toda la provincia de Santa Fe . Cuando Rosario amanezca, las escuelas estarán cerradas y no habrá actividades en ninguna dependencia de la Municipalidad de Rosario. Tampoco estarán abiertos los organismos públicos provinciales y en los hospitales solo habrá guardias mínimas. Al menos esto es lo que buscan los distintos gremios que convocaron a la huelga. Estos paros simultáneos, resultantes de una sumatoria de definiciones de diversos sindicatos, repercutirá en la actividad cotidiana de la ciudad y de toda la provincia .

La provincia dice que los docentes avalan el plus por asistencia: "Piden que se premie el esfuerzo"

Por su parte, idéntica decisión tomó el Sindicato Argentino de Docentes Privados, Sadop, cuyos delegados -en un 90 por ciento- definieron el rechazo y la medida de fuerza por dos días.

Frente a esta huelga, el gobierno provincial decidió descontar el día de trabajo a quienes adhieran al paro. Para este fin estableció "una declaración jurada para que el docente de fe de que prestó servicio o que no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado, o si no le correspondía prestar servicio ese día".

Esta declaración jurada va a estar disponible en Mi lejago. Sin embargo, son muchos los docentes que, si bien deben concurrir igual a la institución por no adherirse, determinaron no firmar la declaración por considerarla "extorsiva y abusiva".

En este sentido, el gremio destacó: “En todos estos años de democracia, no tuvimos antecedentes que se pida a un docente una declaración jurada obligatoria de si va a hacer paro o no. Sin importar si ese día da clases o no”.

El ministro de Educación de Santa Fe de Santa Fe, José Goity, calificó por su parte como una “acción desmedida” el paro docente de 48 horas, porque “está fuera de contexto". En este sentido, consideró: "La provincia viene haciendo un esfuerzo importante por sostener todas las funciones del Estado y por recomponer mes a mes el salario de los trabajadores públicos y de los docentes en especial”.

Goity cuestionó que “ante la primera oferta salarial, que no conformó, ya hubo paro". Y agregó: "Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Y a la segunda propuesta, otras 48 horas y otras 48 horas. Y a eso se le sumaron los paros nacionales. Entonces nosotros ya tenemos más de 11 días de paro en el sistema educativo en pocos meses y eso no puede ser una lógica de negociación”.

UPCN, ATE y los médicos también van al paro

En paralelo, al igual que los docentes, los gremios Siprus (médicos), ATE y UPCN también definieron comenzar un paro de 48 horas este miércoles tras rechazar por "insuficiente" la nueva oferta salarial propuesta por el gobierno provincial, que consiste en un 5% de incremento en abril y otra cifra idéntica en mayo.

Tanto Siprus como ATE y UPCN también renovaron críticas por el corte de la atención de Iapos y el proyecto de reforma de la Caja de jubilaciones de Santa Fe.

"Estamos en mayo y los profesionales de la salud no fuimos convocados para discutir el porcentaje de perdida salarial de la última paritaria ni tampoco el nuevo aumento correspondiente a la inflación de marzo, mientras el ministro de Economía, que refiere que todos los empleados estatales recibiríamos la misma oferta de 5% de aumento para abril y 5% para mayo", protestó el titular del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), Diego Ainsuaín.

Por otra parte, el referente de Siprus sostuvo que "sigue sin resolución el corte de la atención de Iapos y avanzan en el proyecto de modificación de la caja de jubilaciones. Todas medidas de ajuste que afectan al sistema público de salud y a sus trabajadores".

Por su parte, UPCN convocó a un paro de actividades para el 8 de mayo, sin concurrencia a los lugares de trabajo y manteniendo las guardias mínimas. "La oferta salarial del gobierno provincial no refleja las necesidades de los trabajadores públicos", aseguró Jorge Molina, secretario general de la entidad, al tiempo que confirmó la adhesión al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 9 de mayo.

Por su parte, en un comunicado, ATE sostuvo: "En la última reunión paritaria se ofertó 2 cuotas de aumento de tan solo el 5% y sin resolver la deuda de la paritaria 2023"

Además, el gremio de los estatales comunicó: "Los provinciales llevamos perdido un 35% de poder adquisitivo, lo que deriva no solo en un salario de subsistencia sino en reducción en la calidad de vida. A esta situación se suma el proyecto de modificación de la caja de jubilaciones provincial, que constituye una reforma regresiva, atacando el 82% móvil, la edad jubilatoria, así como otras reivindicaciones previsionales ya conquistadas". Al igual que UPCN, la medida será sin asistencia a los lugares de trabajo y manteniendo las guardias mínimas necesarias.

Protesta de los municipales rosarinos

Por su parte, el secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Ratner, aclaró que el paro de 48 horas es sin concurrencia a los lugares de trabajo. De todos modos, se mantendrán las guardias mínimas ya que "el 50% del personal municipal trabaja en la salud pública y otros en áreas como la de emergencias y defensa civil que siempre conservan sus guardias por cualquier acontecimiento o situación que requiera de este personal". El mismo esquema se replicará el día jueves.

"La provincia ha hecho una propuesta para sus trabajadores del Estado, pero nosotros, los municipales, no tenemos la suerte de haber recibido ninguna oferta de aumento salarial, esto motivó que hoy estemos en asamblea”, sostuvo Ratner. El sindicalista se sumó al cuestionamiento del aumento salarial del 5% realizado por la gestión de Maximiliano Pullaro.

Además sostuvo que los municipales necesitan “empezar a discutir una política salarial que acompañe al proceso inflacionario”, y objetó que deben considerar cuál será la base del aumento: “Si hablamos de un incremento del 5% con base a diciembre, estaríamos hablando de una suba real del 1%. Si la base es febrero, el aumento sería del 3%”, señaló.

imageratner.jpg El líder de los municipales, Antonio Ratner, encabezó este lunes la asamblea que definió un paro de 48 horas.

El paro contará con una movilización que comenzará este miércoles a las 10 de la mañana. La concentración se realizará en Balcarce y Rioja, donde se encuentra la sede de Iapos.

Docentes, municipales y los gremios de la intersindical de Rosario realizarán una conferencia de prensa donde se anunciaran los alcances que tendrá el paro del jueves, se reforzará el reclamo por Iapos y luego se movilizarán por calle Rioja hasta tomar Oroño y llegar a la plaza del Foro -frente a Tribunales-, donde se realizará el acto.