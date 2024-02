Sin subsidios y con paritarias, el transporte del interior "podría implosionar"

Sin subsidios y con paritarias: para empresarios, el transporte del interior "podría implosionar" El titular de la Fatap, Gerardo Ingaramo, alerta que el sector no tiene "ninguna posibilidad" de afrontar el pedido de aumento salarial solicitado por la UTA para el interior. 29 de febrero 2024 · 12:52hs

Sin subsidios, el transporte de pasajeros del interior del país sufre horrores y el servicio se deteriora.

El titular de la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo, señaló que desde el sector empresarial "no hay ninguna posibilidad" de hacer frente al pedido del 65% de aumento salarial realizado por la UTA para los choferes de ómnibus del interior del país y destacó que si en los próximos días no se soluciona el tema de la quita de subsidios al transporte del interior del país, o no se logra una solución por la vía jurídica o legislativa el transporte "va a implosionar".

A principios de febrero, la Unión Tranviarios Automotor acordó con las cámaras un aumento salarial para los choferes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) que lleva el salario básico a partir del 1° de enero de 2024 un salario básico de $ 597 mil, y a partir del 1° de febrero $737 mil, aa los que hay que agregarles los viáticos.

Recorte de subsidios: "El sistema de transporte podría no funcionar más" Sin subsidios al transporte, una medida a contramano del mundo y sin equidad

La paritaria de la UTA a nivel nacional vence este jueves y a las 13 está prevista una audiencia con la patronal. Este martes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Ingaramo resaltó que "no hay ninguna posibilidad de ofrecimiento de parte de todo el interior para la paritaria pretendida. No se han ajustado las tarifas todavía y nos quitaron los fondos compensadores. Así que me parece que vamos a un conflicto, salvo que la secretaría de Trabajo extienda por cinco días hábiles más la conciliación y que, en principio debe estar de acuerdo la UTA".

El titular de la Fatap se quejó de la quita de los subsidios al transporte del interior y a las prerrogativas del Amba. "Hoy Buenos Aires tiene una tarifa de $270. En la paritaria que firma el Amba con UTA hay un reconocimiento para enero de $42 mil millones más, $ 32 mil millones para febrero y en marzo el incremento de la tarifa. Le han dado todo a ellos y a nosotros nada".

>> Leer más: Aseguran que la quita de subsidios es un "golpe mortal" al transporte del interior "Lo único que podemos hacer es que las provincias o los municipios nos autoricen a más aumentos de tarifas que los que ya tenemos en algunos lugares, donde ya cuesta $700. Si no se entiende que el subsidio era un palitaivo para defender al transporte del interior estamos muy complicados. Tampoco creo que los municipios quieran llevar la tarifa a $1200", se quejó el dirigente del transporte. ómnibus por Laprida.jpg Ingaramo indicó que el aumento solicitado por la UTA es de alrededor de un 65%: "De $532 mil (de sueldo básico) que teníamos en diciembre, llegaría a $987 mil en marzo. Se incrementa unos 200 mil pesos de enero a febrero, $250 mil más para marzo y en ese mes se vuelve a discutir paritarias", expresó. "Para que se tenga una idea, por tres meses, para todo el transporte del interior del país son $57 mil millones que tendríamos que tener para afrontar salarios de enero, febrero y marzo. Porque aparte son retroactivos. Y antes teníamos los aportes de las provincias, que hoy no cuentan con fondos", amplió sobre la crisis del sector. >> Leer más: Transporte: "Sin subsidios estamos en una situación de parálisis", advierten empresarios También desmenuzó las cifras de cuánto debería aumentar el boleto por cada suba salarial mensual para, de esa manera, financiar con tarifa dichos incrementos de sueldo, teniendo en cuenta los valores actuales: "Sería de $250 para enero, $350 para febrero y algo más de $400 para marzo. Por eso, si no se retrotrae la decisión de cortar los fondos compensadores, si no se recurre a alguna medida jurídica, o alguna alternativa a través del Congreso, el transporte implosiona, no podrá funcionar a partir de los próximos 10 días". "Aparte está el tema de la caída de pasajeros no solo por la suba de la tarifa sino porque la gente se está quedando sin trabajo", redondeo Ingaramo el desolador panorama del transporte del interior.