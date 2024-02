Empresarios del transporte advierten: "Sin subsidios, estamos en situación de parálisis"

Un juez federal de Rawson resolvió a favor de un recurso de amparo presentado por el gobernador de Chubut para que se restituyan los subsidios nacionales para el transporte en esa provincia. Si bien el fallo corresponde solo a esa jurisdicción, podría sentar un antecedente para que esa medida pueda replicarse en otros puntos del país. En Santa Fe, la situación es muy grave también y desde el sector empresario advierten que en esta jurisdicción "la situación es casi de parálisis" si no llegan los subsidios.

El presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal de Pasajeros, Saúl Isacson, dijo este viernes que el cuadro de situación en el sistema “es complicadísimo, algo que se venía anticipando en la provincia hace un mes. Si bien no se sabía hace un mes que Nación tomaría la decisión de retirar los subsidios, se veía que no iba avanzando en los pasos previos antes de pagar los subsidios”.

“ En su momento le habíamos planteado a la provincia que las empresas de transporte de Santa Fe eran totalmente dependientes del subsidio y le pedimos que, si no llegaba el aporte de Nación, nos adelantara alguna cuota de los fondos provinciales . Eso no se dio, y ese bache financiero económico y financiero que se produjo en enero nos está llevando a una situación de casi parálisis”, subrayó el empresario.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Isacson remarcó que “el nivel de desfasaje de tarifas es muy grande. Según nuestros cálculos nos está faltando un 40% para cubrir el subsidio y 40% por el aumento del gasoil. Además tenemos una paritaria pendiente, que no ha avanzado, pero sabemos que en algún momento avanzará”.

“A ese 100% de desfasaje hay que sumarle la posibilidad de renovar unidades. Hasta ahora los números no daban. El desfasaje es muy grande y duplicar la tarifa nos causa temor de que los pasajeros ya no suban al colectivo. Si la provincia no ayuda adelantando subsidios, tendremos que imponer un aumento del doble, si bien sabemos que tendrá un impacto importante para los usuarios”, agregó.

El titular de la Cámara dijo que el planteo judicial que se dio en la provincia de Chubut “sería un camino a estudiar, pero sería un antecedente importante para el sector”.