Separan del cargo al maestro de música del Normal N° 1 que se filmó desnudo

La supervisora de nivel inicial María Cristina Radice confirmó hoy la determinación de las autoridades del Ministerio de Educación de desplazar al maestro de música del Normal Nº 1 que grabó un video desnudo tocando el piano, imágenes que se viralizaron causando gran conmoción en la comunidad del establecimiento educativo.

Radice confirmó que el incidente está siendo investigado -inclusive por el Ministerio Público de la Acusación- a fin de determinar si el docente infringió la ley y aseguró que la prioridad es contener a los padres de los alumnos del maestro que se encuentra shockeada ante la difusión del caso.

En el video que se compartió a través de WhatsApp se puede ver al docente desnudo y masturbándose, mientras toca el piano en un lugar que los padres de los escolares aseguran que fue registrado en el aula de música del colegio. La situación generó estupor porque se trata de un docente que da clases a los chicos de preescolar.

"Lo que hacemos es atender a las familias que están angustiadas, buscamos orientarlas en lo que ellos necesiten"

En declaraciones a La Ocho, Radice explicó que la tarea que está llevando adelante el Ministerio de Educación en este momento es "pedir el sumario, hacer el informe que corresponda, pedir el desplazamiento y aportar todas las pruebas que sean necesarias".

Asimismo, señaló que "los directores están muy preocupado como todos nosotros, estamos sorprendidos, atendiendo a las familias, estuvimos hablando con las coordinadoras de los equipos socioeducativos que se pusieron a disposición".

En ese sentido, precisó que aún no tuvieron contacto con el profesor más que para avisar que no se presente a trabajar. "Lo que estamos haciendo es atender a las familias que están angustiadas, buscamos orientarlas en lo que ellos necesiten", manifestó.

Normal1.Padres.JPG Un grupo de padres del nivel inicial del Normal Nº 1 denunció la situación en Fiscalía. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

La supervisora reveló que no había denuncias anteriores contra este docente que "ingresó al nivel inicial del establecimiento en 2017, y ya venía trabajando en otra escuela primaria".

"Al maestro se le pidió que no se presente a trabajar, y se va a pedir la investigación sumarial, no consideramos convocarlo por ahora, porque lo que estamos esperando es la actuación de Fiscalía, si es que consideran hacer una investigación, entonces no queremos entorpecer en nada", aseguró sobre los pasos a seguir a nivel institucional.

Si bien algunos padres aseguraron que el video fue filmado adentro de la institución, la supervisora explicó que será "la Justicia la que va a investigar si las fotos fueron tomadas en la escuela o no".

Esta mañana, Alejandro Pastore, padre de una de las alumnas del colegio, reveló el hecho: "Se trata de un docente de nivel inicial, que da clases a chicos de cuatro y cinco años, es una situación compleja en todo sentido".

"Hubo una gran discusión entre todos los padres, la preocupación no es por lo que haga este docente en su vida privada, que de por sí se lo ve en sus perfiles como una persona muy exhibicionista y sin ningún nivel de pudor, sino hasta donde una persona con esta estructura puede estar al frente de la enseñanza de chicos de esta edad", añadió.

"Hay que ver hasta a donde puede haber incurrido en una conducta delictual dentro del mismo aula, es un tema muy delicado", destacó Pastore. Fue un grupo de padres el que realizó la presentación en un Centro Territorial de Denuncias para reclamar que la Justicia investigue la situación.