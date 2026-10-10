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Se viene una nueva regata recreativa de Stand Up Paddle en el río Paraná

La travesía, que se desarrollará por décimo año consecutivo, recorre la silueta de la ciudad, desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento Nacional a la Bandera

10 de octubre 2026 · 19:52hs
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Desde la organización destacaron el crecimiento exponencial de esta actividad de río.

Desde la organización destacaron el crecimiento exponencial de esta actividad de río.

Este lunes se llevará a cabo la Regata de Stand Up Paddle (SUP) “Ciudad de Rosario”, que recorre la silueta de la ciudad por las aguas del río Paraná a lo largo de 12 kilómetros, desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

Declarado de interés municipal, el encuentro será este lunes, a las 10, en el Balneario La Florida. Formarán parte del encuentro escuelas locales de SUP así como de las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Corrientes. Por décimo año consecutivo, esta fiesta recreativa nacional del Stand Up Paddle reunirá a amantes de esta actividad que llegarán a Rosario desde múltiples ciudades del país.

El encuentro, aseguraron sus organizadores, "visibiliza una actividad de crecimiento permanente desde su aparición en la ciudad, hace más de 10 años, que hoy suma miles de adeptos en las aguas dulces de todo el país". Además, adelantaron que no se suspende por lluvia.

Recorrido recreativo por el río Paraná

El recorrido será en modo recreativo no competitivo para incluir a todas las personas que deseen sumarse, por lo que no hace falta tener gran destreza ni experiencia en la actividad.

Desde la organización garantizaron que las tablas se deslizan toda la travesía a favor de la corriente, guiadas por instructores experimentados y protegidas por embarcaciones a motor que escoltarán al grupo.

>> Leer más: Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

"Con más de 150 participantes en el agua, invitamos a todas las personas que disfrutan la costa de nuestra ciudad a no perderse el festival de colores que las tablas dibujarán sobre el río Paraná", resumieron desde la organización.

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