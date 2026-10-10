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Atlético del Rosario hizo lo que tenía que hacer y seguirá siendo Top 14 en la Urba en 2027

Con un primer tiempo avasallante, Atlético del Rosario venció en el Pasaje Gould al descendido Champagnat y logró la permanencia en la Unión de Rugby de Buenos Aires

10 de octubre 2026 · 17:20hs
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Festejo de Atlético del Rosario en el Pasaje Gould

Marcelo Bustamante

Festejo de Atlético del Rosario en el Pasaje Gould, para vencer a Champagnat y continuar en el Top 14 de la Urba.

Atlético del Rosario hizo lo que tenía que hacer: ganar en el pasaje Gould al descendido Champagnat y asegurar la permanencia en el Top 14 de la Urba 2027. Y lo logró desde el primer instante, con un primer tiempo avasallante donde hizo la diferencia. Fue victoria por 42 a 22 y el lugar a salvo, a una fecha del final de la Copa Banco Macro.

Plaza Jewell realizó un torneo muy irregular y se vio claramente reflejado en el partido del sábado. Primer tiempo bárbaro de Atlético del Rosario donde sacó la ventaja y segundo muy sufrido para hasta cerca del final.

No por nada además llegó a la penúltima jornada con la obligación de ganar, para no depender de lo que pasara en cancha de Los Matreros, que de hecho no lo favoreció porque el local le ganó a La Plata 23 a 7 en un choque clave.

Esos dos clubes definirán en la última fecha el otro descendido a la Primera A, ya que el primero se sabía desde hacía dos fechas y era el rival que llegó al Pasaje. En efecto, Champagnat había ascendido este año al Top 14 y en sus primeros cuatro partidos ganó tres, pero después perdió en los 21 restantes.

>>Leer más: Atlético del Rosario hizo lo que tenía que hacer y seguirá siendo Top 14 en la Urba en 2027

Primer tiempo bárbaro de Atlético del Rosario

Sin chances, Champagnat igual jugó sin inhibiciones e intentó hacer un partido dinámico y muy físico, pero Atlético del Rosario jugó muy concentrado desde el arranque y aprovechó todos los errores del rival.

De entrada nomás, fue Ramiro Rubio el que apoyó en el ingoal rival y desde ahí se sobrevendrían tres más en serie, dos de Tomás Cornejo y uno más de Rubio, para que en solo 26 minutos la diferencia fuera de 28 a 0, ya que todos fueron convertidos por Manuel Nogués.

El propio Nogués fabricaría el hueco para apoyar su propio try, también convertido, para finalizar el primer tiempo por un determinante 35 a 0.

>> Leer más: Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Segundo tiempo para sufrir en el pasaje

Claro que el inicio del complemento fue todo lo contrario para Plaza, ya que Champagnat fue el que salió más concentrado, ganando los duelos y en cinco minutos ya había apoyado dos tries, de Lucas Moresco y Felipe Ortiz, uno solo convertido, achicando la diferencia a 35-12.

Lo que parecía solo un mal momento, se agigantó sobre los 17' cuando Atlético del Rosario se quedó parcialmente con dos menos por sendas amarillas (Felipe Rubio y Lucas Malanos) y Champagnat siguió con su embate arrollador y un nuevo try de Rodríguez Pascarella.

Todo lucía mal hasta que apareció Bautista Estellés, primero para tratar de aplacar el ímpetu visitante y luego para una corrida bárbara que le dio el nuevo try con dos menos. Y el alivio, con la conversión de Nogués: 42 a 17.

A 10 minutos del final, Atlético del Rosario encontraría el respiro más allá de la roja a Lucas Malano y el try final de Nicolás Rojo de Champagnat. Ahora le toca visita Don Torcuato con toda la tranquilidad del objetivo cumplido. El final fue con el festejo de Plaza, a modo de desahogo de un año difícil. Volvió a la elite del rugby de Buenos Aires para quedarse.

Los otros resultados de la Urba

En el duelo más importante y que pudo ser una final anticipada, el imperturbable líder Newman (108) superó de visitante al que llegó como escolta, CASI (86), por 37 a 27.

El tercero Alumni (86) aprovechó para superarlo en las posiciones con su victoria en la visita a Los Tilos 31 a 12. Mientras que el cuarto Hindú (84) también obtuvo una victoria clave sobre Regatas Bella Vista, de visitante, lo mismo que el quinto SIC (81) sobre CUBA 44 a 30, manteniendo la incógnita de los últimos clasificados a semifinales hasta el final.

Belgrano, en tanto, le ganó de visitante a Buenos Aires por 55 a 31. El perdedor (40) peleará en la última fecha por mantener la categoría.

Precisamente, Atlético del Rosario (43) será árbitro de la definición, ya que visitará a uno de los candidatos, Hindú.

La última fecha la jugarán además SIC vs. Buenos Aires; Newman vs. CUBA; el partidazo Alumni vs. CASI; Champagnat (15) vs. Los Tilos (64); La Plata (37) vs. Regatas (56) y Belgrano (54) vs. Los Matreros (36).

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