Regional del Litoral: Jockey Club perdió en Fisherton, Gimnasia ganó en Paraná y mete presión

Estudiantes de Paraná le ganó al bicampeón del Regional del Litoral y ya tiene el camino allanado a semifinales, algo por lo que deberá pelear Jockey Club en las dos últimas

Es el final del partido en Fisherton. Jockey Club intentó el try hasta el final pero perdió con Estudiantes de Paraná en el Regional del Litoral.

El Regional del Litoral volvió a la acción con la antepenúltima fecha que arrojó resultados muy importantes. De los que parecían tener asegurada la clasificación a semifinales, solo Estudiantes de Paraná allanó el camino, mientras que Jockey Club y Santa Fe RC se complicaron con las derrotas del sábado, creciendo las chances de Gimnasia y CRAI. Se vienen dos fechas finales apasionantes.

A esta 16ª fecha se llegó con Duendes clasificado y tres equipos con igual cantidad de puntos que lo seguían, con 50 puntos. Dos de ellos se enfrentaron y Estudiantes venció a Jockey Club, mientras que además el restante, Santa Fe RC, perdió en el clásico. Mientras que los equipos que estaban a buena distancia, CRAI, Gimnasia y también Rowing, vencieron y no se dan por vencidos.

En las Cuatro Hectáreas, el bicampeón Jockey Club no pudo absorber rápido la derrota en la final del Torneo del Interior del pasado fin de semana en Córdoba. Y perdió con el duro Estudiantes por un ajustado 34 a 29. Eso dejó al equipo de Paraná prácticamente adentro, firme en el segundo lugar.

En cambio Jockey, no tiene asegurada la clasificación. El equipo rosarino terminó el primer tiempo 24 a 3 y parecía que lo tenía, pero Estudiantes se lo dio vuelta cerca del final y soportó el último asedio mal terminado por Jockey para festejar.

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Los otros partidos de la 16ª fecha

Santa Fe RC tampoco tiene asegurado el pasaje, ya que en otro gran partido cayó en la visita a CRAI en el clásico pro 31 a 30.

CRAI achicó la brecha a 6 puntos, lo mismo que Gimnasia, que superó en Venado Tuerto a Jockey Club por otro ajustado 31 a 27. Lo perdía hasta faltando dos minutos, pero marcó un try con conversión y terminó festejando, además con punto bonus.

Mientras que Rowing se arrimó también con punto bonus, al superar de local a Old Resian 44 a 17.

El líder Duendes, en tanto, ganó otro partido muy disputado en la visita a Universitario por 38 a 30.

Posiciones y próximas fechas del Regional del Litoral

Las posiciones de primera división son las siguientes: Duendes 61 (clasificado a semifinales), Estudiantes de Paraná 54, Santa Fe RC y Jockey de Rosario 51, Gimnasia y CRAI 45, Rowing de Paraná 43, Universitario 34, Old Resian 28 y Jockey (VT) 15.

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El sábado 17 de octubre se disputará la 17ª fecha con estos partidos: Old Resian vs. Universitario; Santa Fe RC vs. Rowing; Gimnasia vs. CRAI; Estudiantes vs. Jockey (VT) y Duendes vs. Jockey Club.

Y el sábado 24 se jugará la última con Universitario vs. Jockey Club; Jockey (VT) vs. Duendes; CRAI vs. Estudiantes; Rowing vs Gimnasia y Old Resian vs. Santa Fe RC.