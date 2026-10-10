Santa Fe es la provincia que sufrió el mayor recorte en la coparticipación

Santa Fe fue la provincia que registró la mayor caída de recursos por coparticipación federal cuando se compara el acumulado de los primeros nueve meses de 2023 con el de 2026. Así surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que calculó la pérdida entre ambos períodos en algo más de $775.000 millones a valores constantes. Esto significa una pérdida real de 12,7%.

El estudio del organismo que conduce Nadin Argañaraz ausculta la caída de ingresos que afecta a los distritos. En el acumulado a septiembre, la Nación distribuyó $57,9 billones al conjunto de distritos del interior, 0,8% menos que en el mismo período del año pasado y 11,2% menos que en igual lapso de 2023. En ambas comparaciones, Santa Fe figura entre las más perjudicadas . La interanual la ubica en el cuarto lugar, con una retracción de 1,1% mientras que respecto de tres años atrás registró la mayor caída, del 12,7%. En términos absolutos, significa que resignó 775.581 millones de pesos.

El impacto de la política económica nacional en las cuentas públicas de la provincia, sea por el recorte de transferencias, el traslado de responsabilidades de gasto o el efecto de la caída de la actividad en la recaudación, es profundamente negativo.

Otro informe del Iaraf analizó la evolución de la recaudación de impuestos propios de las provincias tanto en el último año como en los útlimos tres. En la primera comparación bajó 3,2% en el acumulado a agosto de 2026 y, en la segunda, 5,3%. En el caso de Santa Fe bajó 2% interanual y 3,3% en tres años.

En un año, 19 jurisdicciones tuvieron descensos de recaudación. En ese marco, se destacan Misiones, con una caída del 20,9%; La Rioja, con 13,2%; y Tucumán, con 6%, como las de mayor pérdida. Por otro lado, de las cinco jurisdicciones con incremento, Entre Ríos, con el 3,5%; Río Negro, con 4,2%; y Neuquén, con 6,6%, fueron las de mayor variación.

La recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, principal fuente de recursos propios de los Estados provinciales, registró una caída del 4,2% en el acumulado hasta agosto y la de sellos descendió 7,4%, mientras los ingresos por inmobiliario mejoraron 7,1% y por patente automotor 4,3% respecto al mismo período del año 2025.

En tanto, el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) analizó la distribución discrecional de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Concluyó que en los primeros tres trimestres del año, 15 provincias recibieron este tipo de transferencias. Los giros se concentraron fuertemente en Misiones ($25.000 millones), Corrientes ($19.000 millones), Catamarca ($18.500 millones), Salta ($18.000 millones) y Entre Ríos ($15.000 millones). “Este esquema de asistencia resultó marginal e insuficiente para amortiguar el desplome generalizado en los recursos de origen nacional y provincial”, señaló el centro de estudios. En 2026 los ATN representaron apenas 0,5% de los recursos de origen nacional.