Asesinato en Villa Gobernador Gálvez: confirmaron de quién era el cuerpo quemado en una fosa

La Justicia logró identificar a Juan David Briozzo a casi dos semanas de la denuncia sobre el hallazgo del cadáver calcinado

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este viernes la identidad de una persona apuñalada cuyo cuerpo quemado había sido hallado a fines de septiembre en una fosa profunda . Así se anunció un avance importante en la investigación sobre homicidio en Villa Gobernador Gálvez , cerca del barrio Las Flores de Rosario.

Fuentes oficiales precisaron que el cadáver era de Juan David Briozzo , un hombre de 48 años por el que no había un pedido de búsqueda de paradero cuando comenzó la pesquisa. En ese momento, la fiscal Paula Barros solicitó el examen de los restos y comprobó que la víctima había sido asesinada.

A pesar del efecto del fuego, la autopsia permitió hallar una profunda herida de arma blanca a la altura del cuello de la persona. De esta manera, se consolidó la hipótesis de un crimen y un plan para tratar de deshacerse del cuerpo en el extremo noroeste de la ciudad vecina a Rosario.

La Policía de Santa Fe encontró el cadáver calcinado adentro de una fosa de cemento de tres metros de profundidad . El operativo se llevó a cabo alrededor de las 14 del sábado 26 de septiembre en una zona rural vecina a la calle Bordabehere, a la altura del 2900.

Durante el procediiento, los agentes advirtieron que los restos del incendio no eran recientes. La denuncia a través del 911 surgió a partir del testimonio de una persona que se acercó al lugar por un olor muy fuerte y vio los restos del cuerpo en el terraplén de la ruta provincial 22-S, cerca del arroyo Saladillo.

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En primera instancia, el personal del Comando Radioeléctrico verificó la declaración y empezó a revisar la fosa con ayuda de los bomberos. En tanto, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) intervinieron para corroborar el deceso antes del arribo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Dado el daño que habían ocasionado las llamas, los investigadores no habían podido determinar inicialmente ni siquiera el género de la persona asesinada. Luego del traslado al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario, confirmaron que se trataba de un hombre y advirtieron que tenía dos tatuajes viejos aún visibles en la piel. Ahora resta saber quién mató a Briozzo antes del hallazgo del cuerpo.