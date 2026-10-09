Villa Gobernador Gálvez: cae banda narco tras megaoperativo policial Es el tercer operativo contra la misma banda realizado por la Policía Federal. En los dos anteriores secuestraron armas; drogas y dinero. 9 de octubre 2026 · 13:51hs

Una de las mujeres capturadas en una casa de calle Bolívar en Villa Gobernador Gálvez

En agosto pasado la Policía Federal realizó distintos allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez, que permitieron desarticular una estructura vinculada a la comercialización de drogas y detener a nueve personas. En los allanamientos se secuestraron estupefacientes. De esa causa derivaron cinco procedimientos realizados en la mañana del viernes en Villa Gobernador Gálvez ordenados por la jueza María Melania Carrara que derivó en otras capturas y el probable desbaratamiento de la organización.

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La División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario, allanó cinco viviendas que poseerían relación con actividades compatibles con el narcomenudeo. En consecuencia, los agentes llevaron a cabo amplios trabajos de campo, observaciones, vigilancias encubiertas y pormenorizados análisis informativos, estableciendo fehacientemente que tales fincas, todas ellas ubicadas en Villa Gobernador Gálvez, serían utilizadas para el acopio, fraccionamiento y posterior venta de drogas, lo que se conoce como búnker de acopio.

Parte de lo secustrado a la banda Los domicilios se encuentran sobre las calles San Lorenzo y Simón Bolívar, los allanamientos furon cuatro sobre la primera y el último sobre Bolívar y se detuvo a cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) como responsables de la comisión de las maniobras anteriormente descriptas. Asimismo, incautó cocaína y marihuana listas para la comercialización, doce teléfonos celulares, una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento, una llave de un vehículo, 516.600 pesos. Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales decomisados a disposición dde la Justicia.