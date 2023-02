Se viene el festival De la Patria Mía, un encuentro a puro folclore nacional

Tendrá lugar los días sábado 25 y domingo 26 de febrero, desde las 17 en el Predio Ferial Rosario (ex Rural, Bv. Oroño 2493). La entrada es gratuita.

Febrero no deja de sorprender con su agenda cargada de actividades para todos los gustos y este evento no es la excepción: De la Patria Mía, encuentro que reunirá expresiones artísticas vinculadas al folclore nacional, se realizará por primera vez en la ciudad con un despliegue único: tres escenarios, bandas, solistas, agrupaciones, danzas y lo mejor de la gastronomía del país. Será los días sábado 25 y domingo 26 de febrero, desde las 17 en el Predio Ferial Rosario (ex Rural, Bv. Oroño 2493). La entrada es gratuita.