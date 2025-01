Se alinean los planetas: cuál es el fenómeno que se podrá apreciar este martes desde la Tierra

Aquellos aficionados o atraídos por este fenómeno deberán esperar hasta febrero para ver la alineación de planetas. Esto se debe al mantenimiento que está realizando el Observatorio municipal en el telescopio y lentes. “Se va a extender hasta marzo y cuando estemos habilitados al público lo van a poder ver desde aquí. De todas formas, se puede ver desde cualquier punto de la ciudad”, aclaró Missio.

En la constelación de géminis, Marte podrá ser visto como una estrella rojiza. Júpiter, por su parte será una luz incandescente símil a una estrella, al ser un planeta gigante gaseoso “siempre brilla muy bien en el cielo”. Saturno, volcado hacia el oeste, será un punto amarillo y brillante. Cuando baje el sol, Venus brillará sobre el oeste. Para ver Urano y Neptuno se necesitará la ayuda de la tecnología.

Este fenómeno es muy particular para los aficionados a la astronomía. “A la misma vez podés observar todos los planetas”, aseguró Missio. ¿La particularidad? Cuando ocurre un alineamiento no siempre cuenta con tantos planetas al mismo tiempo. “A veces es Marte y Júpiter, otras Venus Saturno y Júpiter. Ahora están todos agregando a Urano y Neptuno, pero se ven con telescopio porque son planetas muy lejanos y al sincronizarse no se alcanzan a distinguir”, contó Missio.

Qué repercusión tendrá en la Tierra

Los fenómenos astronómicos y el movimiento del cosmos pueden llegar a generar anomalias en el planeta Tierra. Es común que constelaciones, planetas y otros acontecimientos generen malestar o mareos, pero todo esto queda desterrado con este fenómeno de alineación.

“Simplemente es una visión del reloj cósmico que nos tiene habituados el universo. En este caso lo podemos apreciar y nada más”, concluyó Missio.