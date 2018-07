La concejala radical María Eugenia Schmuck presentó hoy, mientras se llevaba a cabo la marcha de taxistas contra el desembarco de Uber en Rosario, un proyecto para regular las plataformas digitales que se usan para el transporte de pasajeros en autos de alquiler.

La decisión de la edila, que había desatado una encendida polémica al declarar en La Capital que sería "muy interesante" que Uber desembarque en la ciudad, desató el enojo de los dueños de chapas y peones de taxis que se manifestaron con dureza contra ella y su proyecto.

"Schmuck es una provocadora", disparó el titular del Sindicato de Penos de Taxis, Horacio Boix, ni bien trascendió que Schmuck había presentado su proyecto en el Palacio Vasallo, y disparó: "Hacemos responsable a la concejala de lo que pase si llega Uber a Rosario.

"No vamos a permitir la precarización del trabajo. No vamos a permitir que esta actividad se deteriore", disparó Boix, al cabo de la masiva marcha de taxistas que recorrió hoy las calles rosarinas, y acusó a Schmuck de ser una "mentirosa" al decir que a Uber le van a exigir los mismos requisitos que a los taxis .

vsuber4.jpg Los taxistas coparon Oroño y Cochabamba. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital



Fue la propia Schmuck la que dio a conocer que había puesto a consideración del Concejo su iniciativa. Según adelantó, se trata de un proyecto de ordenanza que legisla la llegada de empresas como Uber, pero tomando recaudos para que no afecte al servicio de taxis y remises.





"Presentamos un marco regulatorio general de todas las plataformas digitales, locales y no locales y exigimos a las no locales condiciones para que no sean una competencia desleal con los taxistas", señaló la concejala, quien insistió que no debatir es una "actitud conservadora".

A continuación el proyecto completo presentado por Scmuck al Concejo Municipal: